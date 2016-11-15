دانشگاه پیام نور برای پژوهش درزمینه گیاهان دارویی ظرفیت خوبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدموسی خادمی ظهر سه شنبه در دیدار با معاون دانشگاه پیام نور کشور در یاسوج، افزود: ۸۵۰۰ نفر دانشجو در مقاطع مختلف در دانشگاه پیام نور استان تحصیل می کنند.

وی با بیان اینکه نیروی تحصیل کرده این دانشگاه ظرفیت خوبی برای توسعه استان است، گفت: مسئولین استان در خصوص واگذاری برخی مجوزها در حوزه های مختلف با دانشگاه پیام نور همکاری می کند تا مشکلات دانشگاه مرتفع شود.

خادمی اظهار داشت: دانشگاه پیام نور باید حمایت شده و به عنوان یکی از دانشگاههای علمی و فرهنگی کشور خوب دیده شود.

معاون دانشگاه پیام نور کشور نیز در این دیدار گفت: این استان ظرفیتها و ارزشهای علمی و فرهنگی مطلوبی دارد.

نجفی اظهار داشت: این استان سرشار از انرژی و طبیعت زنده و ارزشمند است که پتانسیلها و ظرفیتهای فوق العاده ای دارد.

وی بیان داشت: زیر ساختهای لازم در راستای استفاده از این ظرفیتهای در استان باید مهیا شود.