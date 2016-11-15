اختصاص۷۰۰۰ هکتار از اراضی چهارمحال وبختیاری به کشت گیاهان دارویی

قاسم سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هفت هکتار از اراضی چهارمحال وبختیاری به کشت گیاهان دارویی اختصاص یافته است، عنوان کرد: توسعه کشت گیاهان دارویی طی فعالیت دولت در این استان مورد توجه قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: باید از ظرفیت کشت گیاهان دارویی برای توسعه این استان و ایجاد اشتغال استفاده کرد.

قاسم سلیمانی دشتکی ادامه داد: استان چهارمحال و بختیاری به واسطه شرایط توپوگرافی و خاص محلی مستعد برای کشت بسیاری از گیاهان دارویی است که هم اکنون در حال برنامه ریزی برای توسعه اراضی استان برای کشت گیاهان دارویی هستیم.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: باید احداث مجتمع های کشت گیاهان دارویی در این استان مورد توجه بیشتر قرار گیرد و زمینه ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان و جوانان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه کشت و فرآوری گیاهان دارویی می تواند زمینه توسعه بیشتر استان را فراهم کند، ادامه داد: باید از این ظرفیت برای توسعه استان استفاده شود.