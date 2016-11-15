  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۴۹

استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:

اختصاص۷۰۰۰ هکتار از اراضی چهارمحال وبختیاری به کشت گیاهان دارویی

اختصاص۷۰۰۰ هکتار از اراضی چهارمحال وبختیاری به کشت گیاهان دارویی

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری از اختصاص هفت هزار هکتار از اراضی استان به کشت گیاهان دارویی خبر داد.

قاسم سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هفت هکتار از اراضی چهارمحال وبختیاری به کشت گیاهان دارویی اختصاص یافته است، عنوان کرد: توسعه کشت گیاهان دارویی طی فعالیت دولت در این استان مورد توجه قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: باید از ظرفیت کشت گیاهان دارویی برای توسعه این استان و ایجاد اشتغال استفاده کرد.

قاسم سلیمانی دشتکی ادامه داد: استان چهارمحال و بختیاری به واسطه شرایط توپوگرافی و خاص محلی مستعد برای کشت بسیاری از گیاهان دارویی است که هم اکنون در حال برنامه ریزی برای توسعه اراضی استان برای کشت گیاهان دارویی هستیم.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: باید احداث مجتمع های کشت گیاهان دارویی در این استان مورد توجه بیشتر قرار گیرد و زمینه ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان و جوانان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه کشت و فرآوری گیاهان دارویی می تواند زمینه توسعه بیشتر استان را فراهم کند، ادامه داد: باید از این ظرفیت برای توسعه استان استفاده شود.

کد مطلب 3825338

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها