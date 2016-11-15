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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۵۱

در گفتگو با خبرنگار مهر در عراق مطرح شد:

موردی از بیماری وبا و آنفلوانزا بین زائران در عراق گزارش نشده است

موردی از بیماری وبا و آنفلوانزا بین زائران در عراق گزارش نشده است

کربلا - مسئول تیم مبارزه با بیماری های وزارت بهداشت مستقر در کربلا گفت: تاکنون موردی از بیماری وبا و آنفلوانزا بین زائران در کربلا و نجف گزارش نشده است.

علی گل محمدی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به کربلای معلی با بیان اینکه موردی از بیماری وبا و آنفلوانزا بین زائران ایرانی در کربلا و نجف گزارش نشده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه تیم بیماریها همانند تیم بهداشت محیط در کنار هم نسبت به بیماریهایی براساس نظام مراقبت سندرمیک اقدام می کنند تجهیز به کیت تشخیص سریع وبا هستند و در صورت موارد مشکوک به بیماری آزمایش مربوطه انجام و اقدامات بصورت مشترک با تیم بهداشت محیط انجام می شود.

وی ادامه داد: با عنایت به کنترل عوامل محیط از جمله آب و غذا توسط تیم بهداشت محیط تاکنون موردی از وبا مشاهده نشد.

وی در عین حال تصریح کرد: مواردی از سرما خوردگی در کربلا و نجف و بین راه توسط تیم بیماریها مستقر در درمانگاههای هلال و موکب ها گزارش شده اما خوشبختانه هیچ مورد آنفلوآنزا گزارش نشده است.

طبق اعلام ستاد اربعین مازندران، تاکنون ۴۴ هزار زائر مازندرانی برای سفر عتبات عالیات و کربلای معلی موفق به دریافت ویزا شدند.

کد مطلب 3825339

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