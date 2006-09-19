بوش و شيراك درباره موضوع هسته اي ايران رايزني مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،"ژاك شيراك" و "جرج بوش" قرار است امروز در هتل محل اقامت رئيس جمهوري فرانسه با يكديگر ديدار و گفتگو كنند.

بر اساس گزارشهاي رسيده، ايران و موضوع هسته اي اين كشور مهمترين محور مذاكرات روساي جمهوري فرانسه و آمريكا خواهد بود .

اين ديدار در حالي انجام مي شود كه رئيس جمهوري آمريكا براي اعمال تحريمهاي شوراي امنيت عليه ايران تلاش مي كند ، اما رئيس جمهوري فرانسه مخالف اقدام شوراي امنيت است .

به نوشته اين منبع خبري، روساي جمهور دو كشور علاوه بر اين قرار است درباره مناسبات دوجانبه ، اوضاع خاورميانه و لبنان نيز با يكديگر گفتگو و تبادل نظر كنند .

روساي جمهوري آمريكا، فرانسه و ايران از سخنرانان اولين روز نشست مجمع عمومي سازمان ملل خواهند بود .