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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۴:۲۳

در حاشيه اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد؛

بوش و شيراك درباره موضوع هسته اي ايران رايزني مي كنند

روساي جمهوري آمريكا و فرانسه در حاشيه نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد با يكديگر ديدار و درباره مسائل مهم بين المللي از جمله موضوع هسته اي ايران بحث و تبادل نظر خواهند كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،"ژاك شيراك" و "جرج بوش" قرار است امروز در هتل محل اقامت رئيس جمهوري فرانسه با يكديگر ديدار و گفتگو كنند.

بر اساس گزارشهاي رسيده، ايران و موضوع هسته اي اين كشور مهمترين محور مذاكرات روساي جمهوري فرانسه و آمريكا خواهد بود .

اين ديدار در حالي انجام مي شود كه رئيس جمهوري آمريكا براي اعمال تحريمهاي شوراي امنيت عليه ايران تلاش مي كند ، اما رئيس جمهوري فرانسه مخالف اقدام شوراي امنيت است .

به نوشته اين منبع خبري، روساي جمهور دو كشور علاوه بر اين قرار است درباره مناسبات دوجانبه ، اوضاع خاورميانه و لبنان نيز با يكديگر گفتگو و تبادل نظر كنند .

روساي جمهوري آمريكا، فرانسه و ايران از سخنرانان اولين روز نشست مجمع عمومي سازمان ملل خواهند بود .

کد مطلب 382534

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