بسیج به دنبال رفع تهدیدات علیه انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید شفیع حسینی ظهر سه‌شنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: بسیج چند هدف اصلی را پیگیری می‌کند و در واقع می‌توان گفت فلسفه وجودی بسیج برای تحقق این اهداف است.

وی با بیان اینکه در ابتدا بسیج به دنبال پاسخ به نیازهای اساسی نظام و حکومت اسلامی است، اضافه کرد: در عین حال توصیه و عمق بخشیدن به آگاهی سیاسی و اجتماعی جامعه یکی از اهداف بسیج است.

معاون اجرایی سپاه حضرت عباس (ع) استان با تأکید به اینکه تلفات جنگ نرم به مراتب بیشتر از تلفات دفاع مقدس است، اضافه کرد: بر خلاف تلفات جنگ نرم، تلفات دفاع مقدس موجب افتخار بود و بسیاری از کشورهای اسلامی از رشادت رزمندگان در دفاع مقدس الگوبرداری کردند.

حسینی مقابله با تهدیدهای جنگ نرم را از اهداف بسیج دانست و گفت: رفع خطر و تهدیدات علیه انقلاب و پیشگامی و سازندگی و خدمات‌دهی به مردم از دیگر اهداف بسیج است.

وی با بیان اینکه تمامی آحاد جامعه بسیجی هستند و در مقابل تهاجمات دشمن ایستادگی دارند، ادامه داد: فلسفه وجودی تشکیل بسیج به دلیل دفاع مقدس نبود و ماه‌ها قبل از جنگ تحمیلی بسیج با درایت امام راحل شکل گرفت.

معاون اجرایی سپاه حضرت عباس (ع) استان متذکر شد: تأثیر بسیج موجب به پایان رسیدن جنگ علیه استکبار شد و بعد از جنگ نیز سازندگی بسیج در کشور قابل‌توجه و تأثیرگذار است.

وی با بیان اینکه هیچ نهاد مردمی تاکنون نتوانسته به مانند بسیج وسعت فعالیت و تأثیرگذاری داشته باشد، ادامه داد: امروز بسیج مستضعفان برای ترویج اندیشه انقلابی و جهادی برنامه دارد.

به گفته حسینی هر دستگاهی با این روحیه و آرمان ارائه خدمت کرده موفق بوده و توانسته به اهداف خود دست یابد.

وی ترویج گفتمان ولایت را از دیگر اهداف تربیتی بسیج دانست و گفت: از سویی ورود بسیج در اقتصاد مقاومتی قابل‌توجه است و سال‌ها است برای ابلاغ سیاست‌های مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی تلاش می‌شود.

معاون اجرایی سپاه حضرت عباس (ع) استان با اشاره به آغاز هفته بسیج از جمله برنامه‌های شاخص این هفته را برگزاری همایش تجلیل از شهدای مدافع حرم در تمامی شهرستان‌ها برشمرد و افزود: علاوه بر این همزمان با پنج آذر ماه تجمع بسیجیان نیز برگزار می‌شود.

حسینی با یادآوری برگزاری یادواره شهید اعلمی به برگزاری یادواره شهید دیده بان اشاره کرد و گفت: این یادواره هفتم آذر ماه در استان اردبیل برگزار می‌شود.

وی همچنین به برگزاری جشنواره جهادگران علم و فناوری اشاره کرد و افزود: هر بسیجی که در حوزه علم و فناوری فعالیت دارد تا حد امکان حمایت مالی و معنوی می‌شود.