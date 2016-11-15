ایست پلیس به خودروها در مسیر مهران موقتی است

به گزارش خبرنگار مهر، ساعاتی پیش امکان تردد زوار از جاده حمیل - ایلام میسر نبود و زوار برای عبور و مرور به مرزهای دیگر هدایت می‌شدند و خبرها حاکی از توقف تردد از این جاده است.

در این خصوص ابراهیم پیرویسی، بخشدار حمیل در گفتگو با خبرنگار مهر، توضیح داد: در راستای تصمیمات و هماهنگی‌های ستاد مرکزی اربعین، در برخی ساعات تردد خودروها از حمیل - ایلام با توقف نیم ساعته همراه شد.

وی این توقف و محدودیت را به دلیل حجم بالای تردد زائران و ترافیک عنوان کرد و گفت: این توقف‌ها برای این است که مشکلی برای زوار در ازدحام جمعیت ایجاد نشود.

پیرویسی ادامه داد: هم اکنون تردد در محور اسلام آباد – ایلام برقرار است و توقف نیم ساعته بوده است.

بخشدار حمیل همچنین اظهار داشت: عوامل انتظامی پلیس راه و راهور در حال کنترل ترافیک در مسیرهای مربوطه هستند.