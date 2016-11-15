به گزارش خبرنگار مهر، محمد ربیع احمدخانی ظهر امروز سه شنبه در مراسم گرامیداشت روز کتاب که به همت اداره کل کتابخانه های عمومی کرمانشاه و در محل سالن آمفی تئاتر مجتمع آفرینش برگزار شد با اشاره به هفته کتاب و اهمیت کتاب در توسعه جامعه گفت: هم اکنون سه هزار و ۳۲۵ باب کتابخانه در کشور وجود دارد که از این تعداد دو هزار و ۳۷۵ کتابخانه نهادی، ۹۲۷ باب مشارکتی و ۲۳ باب مستقل است.

مدیرکل توسعه کتابخانه ها و مشارکت نهاد کتابخانه های عمومی کشور افزود: از دو هزار و ۳۷۵ کتابخانه نهادی موجود ۶۶۷ باب با ۱۸۷ هزار متر مربع زیربنا واگذاری خیرین بوده است.

وی، از وجود ۱۰ باب کتابخانه واگذاری خیرین در استان کرمانشاه با زیربنای دو هزار و ۴۷۴ متر مربع در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: از این نظر استان کرمانشاه در جایگاه ۱۶ کشور است.

احمدخانی افزود: از نظر زیربنای کتابخانه های واگذاری خیرین نیز استان کرمانشاه در جایگاه ۱۸ کشور قرار دارد و ۴ تا ۵ قطعه زمین در استان در اختیار نهاد کتابخانه ها قرار داده شده است که از نظر واگذاری نیز استان در رتبه ۱۱ کشور قرار گرفته است.

مدیرکل توسعه کتابخانه ها و مشارکت نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: با توجه به اینکه ۳۰ درصد جمعیت استان روستایی است، می طلبد همه مسئولین، خصوصا خیرین طوری برنامه ریزی کنند که فضای مازاد شهرها، بخش ها و روستاها برای احداث کتابخانه به کار گرفته شود.

وی افزود: استان کرمانشاه ۱۸ امین استان از نظر مساحت بوده و جایگاه ۱۳ کشور در جمعیت را دارد و مردم آن از نرخ باسوادی ۸۲ درصد بهره مند هستند.

احمدخانی با اشاره به ۴ شاخص حوزه کتابخوانی بر اهمیت وجود کتابخانه به عنوان یکی از این شاخص ها تاکید کرد و گفت: به ازای هر ۲۵ هزار نفر یک و نیم باب کتابخانه وجود دارد.

وی افزود: هم چنین به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۲ نفر عضو کتابخانه هستند و به ازای همین جمعیت ۲ متر مربع فضای کتابخانه ای وجود دارد.

مدیرکل توسعه کتابخانه ها ادامه داد: هم اکنون به ازای هر ۱۰۰ نفر ۵۶ کتاب در کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه وجود دارد.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون استان کرمانشاه ۲.۳ درصد جمعیت کشور را دارد و خوشبختانه ۲.۹ درصد کتابخانه های کشور در استان هستند.

احمدخانی اشاره ای به برگزاری انجمن های کتابخانه های عمومی داشت و گفت: استان کرمانشاه ۳۱ درصد انجمن ها را برگزار کرده و ۶۰ درصد مصوبات این انجمن ها در حوزه کارهای فرهنگی است.

وی بر رفع مشکلات معیشتی کتابداران به عنوان یکی از اولویت های کتابخانه های عمومی کشور تاکید کرد و گفت: طبق قانون خدمات مدیریت کشوری یکی از بندها و احکام برای حقوق کتابداران از اول مهر اجرا و اعمال شده است.

مدیرکل توسعه کتابخانه ها و مشارکت نهاد کتابخانه های عمومی کشور افزود: هم چنین مبلغی برای کتابداران خارج از حکم پرداخت می شد که این مبلغ نیز به کارگزینی اعلام شده است.

وی بر بازبینی و اصلاح کتابخانه های عمومی به عنوان دیگر اولویت های این نهاد فرهنگی تاکید کرد و گفت: ادامه طرح تربیتی مدرسه اینترنتی خواندن، برگزاری و ادامه مسابقه کتابخوانی رضوی و... از دیگر اولویت های ما در نهاد کتابخانه های عمومی کشور است.

احمدخانی با اشاره به برگزاری اقدامات فرهنگی متعدد توسط نهاد کتابخانه ها در امر ترویج کتابخوانی گفت: این موضوع مورد تاکید و از منویات رهبری است و ما در جهت تحقق این منویات تلاش می کنیم.

وی بر لزوم استفاده از بیانات رهبری در دیدار کتابداران با ایشان به عنوان نقشه راه تاکید کرد و آن را از اولویت های مهم نهاد کتابخانه های کشور برشمرد.

مدیرکل توسعه کتابخانه ها و مشارکت نهاد کتابخانه های عمومی کشور در پایان تاکید کرد: طبق فرمایش مقام معظم رهبری همه مسئولین برای توسعه کتابخوانی مسئولند و برای توسعه آن باید چند برابر کارانجام دهند.