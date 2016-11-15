به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری لرستان در سخنانی اظهار داشت: روز گذشته خبرهای بسیار خوبی از صندوق توسعه ملی برای حمایت طرحهای بزرگ صنعتی لرستان دریافت کردیم که تسهیلات مورد نیاز برای کارخانه لاستیک سازی خرم آباد، نیروگاه خرم آباد، «بایر افلاک» و «سیمان سفید» شهرستان ازنا در قالب مصوبه و مسدودی پرداخت می شود.

وی افزود: در حالی که فقط سه کارخانه لاستیک سازی برای ساخت در کشور تصویب شده بود، یک کارخانه لاستیک سازی به خرم آباد اختصاص یافت و مبلغ ۱۹۹ میلیون یورو و هزار و ۴۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح اختصاص یافته است.

استاندار لرستان ادامه داد: مقرر شده این کارخانه تا ۲۲ بهمن ۹۷ به بهره برداری برسد.

بازوند با اشاره به تعطیلی هشت ساله نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی خرم آباد نیز گفت: مسدودی این کارخانه نیز به مبلغ ۱۹۶ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی پرداخت می شود.

وی اضافه کرد: با این شرایط نیروگاهی که ۱۰ تا ۱۲ سال، تعطیل بود طلسم آن شکسته می شود.

استادار لرستان ادامه داد: به کارخانه سیمان سفید ازنا نیز ۱۷.۵ میلیون دلار مسدودی پرداخت می شود و به کارخانه داروسازی بایر افلاک نیز ۳۳ میلیون دلار مسدودی پرداخت می شود.

بازوند با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید در بخش های مختلف از جمله رفع بیکاری و ایجاد زیرساختها اقدامات مناسبی صورت گرفته است، گفت: ماحصل این کارها خودش را در شاخص های اقتصادی استان نشان می دهد چرا که بر اساس آمارهای مرکز ملی آمار ایران نرخ بیکاری در تابستان ۹۵ نسبت به تابستان ۹۴ در ۱۵ استان رشد یافته اما در ۱۴ استان کاهش یافته که لرستان یکی از این استان ها بوده است.

وی اضافه کرد: بحث ظرفیت های مغفول در لرستان در شرایطی بود که بسیاری از این پروژه ها از یک مطالبه اقتصادی به یک مطالبه اجتماعی تبدیل می شد اما با تلاش هایی که در استان و دولت تدبیر و امید و پس از برجام شکل گرفت، پس از برجام با فعالیت مجدد کشت و صنعت اولین سرمایه گذاری خارجی در لرستان شکل گرفت.

استاندار خاطر نشان کرد: همچنین پرونده صنایع غذایی گهر دورود هم که یکی از سنگین ترین پرونده های قضایی بود در همین دولت حل شد و به نتیجه رسید.