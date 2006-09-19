گردهمايي بزرگ 600 زن فرهيخته ايثارگر

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر به نقل از ستاد خبري ششمين همايش آيه هاي ايثار و تلاش؛ فرحروز فاتحي دبير اين همايش ضمن بيان اين مطلب گفت: از ديگر اهداف اين همايش مي توان به شناسايي و تجليل از زنان شاخص و ايثارگر، الگوپردازي و ترويج فرهنگ ايثارگري در جامعه، فراهم آوردن زمينه حضور بيشتر و گسترده تر زنان شاخص ايثارگر در عرصه هاي مختلف كشور، ترغيب و تشويق مسئولان و دست اندركاران حوزه مديريتي كشور به اهتمام بيشتر و استفاده بهينه از توانمندي هاي اين زنان اشاره كرد.

وي تصريح كرد: در اين همايش 600 زن شاخص ايثارگر دور هم جمع خواهند شد و به بحث و تبادل نظر مي پردازند كه در پايان همايش از 15 زن فرهيخته ايثارگر كه در زمينه هاي علمي، پژوهشي، فرهنگي و... داراي موفقيت هاي كشوري و جهاني هستند، تقدير خواهد شد.

فاتحي خاطر نشان كرد: هر سال سعي مي شود پيشرفت هايي در برگزاري همايش وجود داشته باشد و در راستاي تخصصي تر شدن و به فرموده مقام معظم رهبري« پر مغزتر شدن همايش» فعاليت هايي صورت گيرد كه امسال سعي كرديم سطح علمي همايش را افزايش دهيم.

فرحروز فاتحي در خصوص برنامه هاي آتي ستاد آيه هاي ايثار و تلاش گفت: ساماندهي زنان ايثارگر جزو اهداف ستاد است و مقرر شد NGO هايي در همين زمينه تشكيل شود.