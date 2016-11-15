گاز روسیه ممکن است در زمستان به اروپا نرسد/احتمال بالاگرفتن تنش‌

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری فاکس بیزینس، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه به آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان هشدار داد که ممکن است اوکراین، در مسیر ترانزیت، گاز ارسالی این کشور را که سهم مشتریان اروپایی برای فصل زمستان است، مصرف کند.

این اقدام احتمالی اوکراین، مقامات روسیه و اتحادیه اروپا را بر آن داشته تا در این زمینه رایزنی کرده و تلاش کنند تا زمینه وقوع این رخداد را از بین برود.

اختلافات گازی روسیه و اوکراین طی سالهای گذشته به دفعات باعث قطع گاز و بروز اختلال شدید در صادرات گاز روسیه به کشورهای اروپایی شده است. عامل اصلی تنش میان روسیه و اوکراین، جدایی شبه جزیره کریمه از اوکراین و پیوستن آن به روسیه در سال ٢٠١٤ بر اساس یک همه پرسی است.