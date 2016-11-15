رهبری آمریکا در منطقه آسیا پاسیفیک باید ادامه یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری-تحلیلی «نشنال اینترست» گزارشی با قلم «سوزان رایس» مشاور امنیت ملی آمریکا منتشر کرده است که در آن نویسنده نقش ایالات متحده آمریکا در ایجاد صلح و ثبات در منطقه آسیا - پاسیفیک را پر رنگ دانسته و معتقد است واشنگتن باید به رهبری خود بر این منطقه مهم اقتصادی ادامه دهد. این تحلیل در ادامه آمده است.

رهبری بی نظیر آمریکا در منطقه آسیا - پاسیفیک باعث ایجاد صلح پایدار و رفاه برای مردم منطقه شده است، اما در یک جهان خطرناک و نامطمئن ما نمی توانیم منطقه آسیا - پاسیفیک را رها کنیم.

وقتی «باراک اوباما» وارد کاخ سفید شد و عملا اختیارات ریاست جمهوری را در دست گرفت، اقتصاد جهانی در نتیجه رکود بزرگ مالی در بهت فرو رفته بود و ایالات متحده امریکا در دو جنگ زمینی پر هزینه عراق و افغانستان گرفتار بود و هنوز نقشی در منطقه ای که خلاف اروپا و آمریکا دارای سریع ترین رشد اقتصاد جهانی بود، نداشت. هفت سال پیش رئیس جمهور، باراک اوباما، در نشست آپک در سنگاپور شرکت کرد – اولین سفر او به آسیا به عنوان رئیس جمهور آمریکا.

هفته آینده در پرو رهبران آپک بار دیگر گرد هم خواهند آمد و در مورد آینده منطقه در حال رشد آسیا - پاسیفیک بحث و تبادل نظر خواهند کرد. این آخرین نشست رسمی «باراک اوباما» به عنوان رئیس جمهور آمریکا است. به لطف تمرکز پایدار «باراک اوباما» در منطقه آسیا - پاسیفیک از آغاز ریاست جمهوری اش، ایالات متحده امریکا به شدت در این منطقه درگیر شده است. حال چرا اوباما سعی کرده است ایالات متحده در منطقه آسیا - پاسیفیک نقش داشته باشد؟ ایالات متحده امریکا در حال حاضر یکی از مهمترین قدرتهای منطقه آسیا- پاسیفیک محسوب شده و متعهد شده است که ثبات این منطقه را برای سالهای متمادی حفظ کند. منطقه آسیا - پاسیفیک ۴۰ درصد اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده ، چهار شریک از ده شریک برتر تجاری و پنج متحد واقعی ما در این منطقه حضور دارد.

دلیل واقعی اینکه اوباما تلاش کرد تا مجدداً سیاست خارجی ما در منطقه آسیا - پاسیفیک را متوازن کند و ایالات متحده امریکا یک نقش طولانی مدت و پایدار در این منطقه عهده دار شود، این است. همانطور که رئیس جمهور اوباما نیز بارها اشاره کرده است بخت امریکا و منطقه آسیا - پاسیفیک بیشتر از گذشته به هم مرتبط شده است. ما جهت رسیدن به اهداف و منافع خود در این منطقه، همکاری خود را با متحدین منطقه ای مانند ژاپن، کره جنوبی و استرالیا تقویت کرده ایم و شراکت خود با قدرتهای اقتصادی نوظهور مانند هند، اندونزی، ویتنام و مالزی را عمیق تر کرده ایم.

ما ایالات متحده را بیش از گذشته در منطقه جنوب شرقی آسیا درگیر کرده و حمایت خود را از نهادهای منطقه ای مانند آ سه آن افزایش داده ایم. ما تجارت و سرمایه گذاری را در این منطقه توسعه داده و باعث ایجاد توافق شراکت ترنس-پاسیفیک (TPP) که در آن ۱۴ کشور قوانین تجارت برای حدود ۴۰ درصد اقتصاد جهان را تنظیم می کنند، شده ایم. ما بیش از گذشته جهت حفظ حقوق و کرامت انسانی مردم منطقه آسیا - پاسیفیک تلاش می کنیم (از جمله تشویق اصلاحات دموکراتیک در میانمار). ما رابطه پیچیده و بادوام خود را با چین مدیریت کرده ایم. در سایلند کالیفرنیا در اوایل سال جاری، رئیس جمهور اوباما و ده تن ازهمتایان وی در جنوب شرقی آسیا دیدگاههای ما در مورد آینده این منطقه پویا را – که مبتنی بر قوانین صلح آمیز و مرفه آسیا- پاسیفیک است - تایید کردند.

نتایج روشن است. از سال ۲۰۰۹ صادرات آمریکا به منطقه آسیا- پاسیفیک حدود ۵۰ درصد رشد داشته است و حدود ۷۰۰۰۰۰ شغل در ایالات متحده امریکا حمایت شده اند. با پایان این دهه اکثریت ناوگان نیروی دریایی و هوایی ما خارج از پاسیفیک مستقر خواهند شد. ابتکارات رهبر جوان ما به بیش از صد هزار نفر از مردم جوان منطقه کمک می کند تا پتانسیل های خود را به کار گیرند. چین و دیگر کشورهای منطقه آسیا - پاسیفیک نقش حیاتی در رسیدن به توافق تاریخی پاریس جهت مقابله با تغییرات آب و هوایی بازی کرده اند. رئیس جمهور اوباما، اولین رئیس جمهور امریکا است که به میانمار، لائوس و ویتنام – کشورهایی که درهای خود را به روی اقتصاد جهانی باز کرده اند- سفر کرده است.

رهبری بی نظیر امریکا باعث شده صلح و رفاه در منطقه به طور پایدار مستقر شود، اما در جهان خطرناک و نامطمئن ما نمی توانیم این رهبری را رها کنیم. ادعاهای رقیب باعث ایجاد تنش در دریای چین جنوبی شده و کره شمالی به اقدامات تحریک آمیز و بی پروا خود در این منطقه ادامه می دهد. تهدید خشونت افراط گرایی در منطقه به قوت خود باقی مانده است. جهت پیشرفت ارزش ها و منافع خود در این منطقه در سالهای آتی ما باید به تعامل خود با این منطقه مهم از جهان ادامه دهیم.

استراتژی هایی که ایالات متحده باید در منطقه آسیا- پاسیفیک جهت تامین منافع ملی به کار برد عبارت است از :

۱.ایالات متحده امریکا باید تعامل قوی اقتصادی خود با منطقه آسیا - پاسیفیک را حفظ کرده و روابط استراتژیک خود با کشورهای مهم این منطقه استراتژیک را تقویت کند. تجارت که بخشی از ارزشهای امریکا را منعکس می کند، باید باعث توسعه مشاغل در امریکا شده و به شرکت ها و کارگران امریکایی اطمینان دهد که می توانند در میدان اقتصاد جهانی رقابت کنند. تلاش های باراک اوباما جهت تنظیم کردن مقرارت و هموار کردن مسیر برای تجارت که رقابت منصفانه را تضمین می کند، حمایت وی از محیط زیست و افزایش استانداردهای حقوق کارگران از طریق TPP در راستای این مهم صورت گرفته است.

اگر ما قوانین مربوط به تجارت را تنظیم نکنیم، بدون شک کشورهای دیگر نه تنها قوانین مربوط به تجارت بلکه قوانین مربوط به امنیت سایبری، منع گسترش سلاح های هسته ای و نقش جامعه مدنی را تنظیم خواهند کرد. در واقع چین و سنگاپور در حال حاضر به دنبال ایجاد توافقات تجاری در منطقه با استانداردهای پایین تر و حمایت کمتر از کارگران هستند. ادامه تعامل اقتصادی امریکا در منطقه آزمونی برای اعتبار این کشور در منطقه است که ایالات متحده می تواند در این آزمون موفق شود.

۲.ایالات متحده باید نظم مورد نظر خود را بر اساس قوانین موجود جهت استقرار صلح، ثبات و امنیت درمنطقه آسیا - پاسیفیک تقویت کند. ما باور داریم که همه ملت ها و مردم سزاوار هستند در صلح آرامش زندگی کنند و اینکه حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورها فارغ از وسعت و میزان جمعیت آنها باید حفظ شود. ما آماده ایم که در هر جایی که قوانین بین المللی اجازه می دهد فعالیت کنیم. این حق همه کشورهاست و ما آنرا محترم می شماریم. در جایی هم که اختلاف ایجاد می شود ما با طرفین صحبت خواهیم کرد و مسائل را به طور مسالمت آمیز و قانونی حل خواهیم کرد.

۳.ما باید با یکدیگر جهت مقابله با چالش های جهانی شدن همکاری کنیم. ما به وضوح تلاش های کارکنان بهداشت امریکا و چین جهت مبارزه با معضل ابولا و تلاش ملت های آسیا- پاسیفیک جهت کاهش گسترش سلاح های هسته ای و مقابله با بلایای طبیعی را مشاهده کرده ایم.

همانطور که می بینید تهدیدات جدید از طریق مرزها گسترش می باید – از خشونت افراط گرایی گرفته تا تهدیدات سایبری و تغییرات آب و هوایی– و فقط یک روش می تواند جهت مقابله به آنها به ما یاری دهد و آن متحد شدن است.

۴.ایالات متحده امریکا نباید در دفاع از حقوق و کرامت انسانی متزلزل شود. در نتیجه ما باید به تلاش های خود جهت برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، آزادی مطبوعات، دسترسی آزاد به اینترنت و حفظ حقوق اقلیت های قومی ادامه دهیم. همانطور که مشاهده می کنیم کشورهای هند، اندونزی و کره جنوبی که به حقوق مردم احترام گذاشته اند، مرفه تر و امن تر هستند.

۵.سرانجام ما باید بهترین سفیران خود در منطقه آسیا - پاسیفیک را توانمند سازیم. آینده منطقه نه تنها توسط کشتی های ما در دریای چین جنوبی بلکه توسط دانش آموز امریکایی که در پکن درس می خواند، خواننده رپ جوان که با رئیس جمهور در ویتنام ملاقات می کند و کارآفرینی که زنان را در عرصه های اقتصادی فعال می کند، نوشته خواهد شد. مطمئن ترین راه جهت افزایش دادن فرصت ها در منطقه و جهان اتصال مردم به یکدیگر و به کارگیری پتانسیل های باورنکردنی آنها و ایجاد کار آفرینی است.

نشست آتی آپک، آخرین نشست رسمی «باراک اوباما» خواهد بود، اما این نشست قطعا نمی تواند و نباید آخرین تعامل امریکا با منطقه آسیا - پاسیفیک باشد. در قرن ۲۱ ما جهت تامین امنیت و رفاه مردم خود به شرکای خود در این منطقه نیاز داریم. منافع ما در منطقه آسیا - پاسیفیک پایدار بوده، بنابراین تعهد ما به ایجاد ثبات و امنیت در این منطقه نیز باید پایدار باشد.