۵۵۰ کمک هزینه ازدواج به بیمه شدگان خراسان جنوبی پرداخت شد

مجید درویشی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پرداخت کمکهزینه ازدواج بیمهشدگان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: یکی از انواع حمایتهای سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کمکهزینه ازدواج است که بهعنوان هدیه به بیمهشدگان واجد شرایط پرداخت میشود.
وی بابیان اینکه به استناد ماده ۸۵ قانون تأمین اجتماعی بیمهشده باید چهار شرط برای استحقاق کمکهزینه ازدواج داشته باشد، افزود: بیمهشده باید طی پنج سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل به مدت ۷۲۰ روز سابقه کار داشته باشد و حق بیمه این مدت را پرداخت کرده باشد.
مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی تصریح کرد: بیمهشده در تاریخ ازدواج باید رابطه استخدامی بیمهشده با کارفرما را داشته باشد و ازدواج اول و دائم وی نیز باشد.
وی با اشاره به اینکه میزان کمکهزینه ازدواج برابر با یک ماه متوسط حقوق یا مزد بیمهشده است، بیان کرد: برای محاسبه این مبلغ جمع دریافتی بیمهشده در آخرین دو سال قبل از ازدواج بر عدد ۲۴ تقسیم میشود.
درویشی ادامه داد: درصورتیکه حاصل محاسبه کمتر از حداقل دستمزد عادی در زمان وقوع عقد ازدواج باشد مبلغ قابل پرداخت معادل حداقل مذکور خواهد بود.
وی بابیان اینکه اگر زن و شوهر هر دو دارای شرایط دریافت کمکهزینه ازدواج باشند کمکهزینه به هر دو نفر پرداخت خواهد شد، اظهار داشت: تصویر و اصل سند ازدواج و شناسنامه زوجین به همراه تعهد کتبی بیمهشده مبنی بر اینکه اولین ازدواج وی بوده است از مدارک لازم برای مراجعه به شعبه و دریافت کمکهزینه ازدواج است.
مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون ۵۵۰ نفر بیمهشده کمکهزینه ازدواج دریافت کردهاند که از این تعداد ۳۱۰ نفر از مرکز استان بودهاند.
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