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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۳۲

فیلم/ شلمچه با وجود ازدحام، آرام است

فیلم/ شلمچه با وجود ازدحام، آرام است

شلمچه - با وجود خیل عظیم زائران اربعین در مرز شلمچه، به دلیل تمهیدات صورت گرفته، این مرز لحظات آرامی را سپری می کند.

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به گزارش خبرنگار مهر، زائران اربعین با حضور در شلمچه با توجه به شرایطی که از قبل اندیشیده شده به راحتی در حال عبور از مرز و رفتن به کربلا هستند.

تا روز گذشته، ۵۳۰ هزار نفر از مرز شلمچه و حدود ۳۰۰ هزار نفر نیز از مرز چذابه تردد کرده اند.

کد مطلب 3825361

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