فیلم/ شلمچه با وجود ازدحام، آرام است

به گزارش خبرنگار مهر، زائران اربعین با حضور در شلمچه با توجه به شرایطی که از قبل اندیشیده شده به راحتی در حال عبور از مرز و رفتن به کربلا هستند.
تا روز گذشته، ۵۳۰ هزار نفر از مرز شلمچه و حدود ۳۰۰ هزار نفر نیز از مرز چذابه تردد کرده اند.
شلمچه - با وجود خیل عظیم زائران اربعین در مرز شلمچه، به دلیل تمهیدات صورت گرفته، این مرز لحظات آرامی را سپری می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، زائران اربعین با حضور در شلمچه با توجه به شرایطی که از قبل اندیشیده شده به راحتی در حال عبور از مرز و رفتن به کربلا هستند.
تا روز گذشته، ۵۳۰ هزار نفر از مرز شلمچه و حدود ۳۰۰ هزار نفر نیز از مرز چذابه تردد کرده اند.
نظر شما