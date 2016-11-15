فیلم/ شلمچه با وجود ازدحام، آرام است

به گزارش خبرنگار مهر، زائران اربعین با حضور در شلمچه با توجه به شرایطی که از قبل اندیشیده شده به راحتی در حال عبور از مرز و رفتن به کربلا هستند.

تا روز گذشته، ۵۳۰ هزار نفر از مرز شلمچه و حدود ۳۰۰ هزار نفر نیز از مرز چذابه تردد کرده اند.