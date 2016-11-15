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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۳۰

رئیس مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی:

زمین لرزه بردسکن خسارت نداشت

زمین لرزه بردسکن خسارت نداشت

مشهد ـ رئیس مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی گفت: با وجود بروز پنج زمین لرزه در بردسکن تا کنون هیچ خسارتی از این حوادث گزارش نشده است.

حجت علی شایانفر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پنج زمین لرزه بردسکن، خسارت جانی و مالی در بر نداشته است اظهار کرد: پس از اولین زلزله که ساعت ۴ بامداد روی داد بلافاصله شورای مدیریت بحران بردسکن تشکیل شد و فرماندار بردسکن به صورت ویژه پیگیر موضوع بوده است.

وی در ادامه افزود: زمین لرزه در ۷۰ کیلومتری شهر بردسکن و در منطقه عشایری حد فاصل روستای کلاته برق و روستای درونه بخش انابد دهستان درونه رخ داده است.

رئیس مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی ادامه داد: تیم های مختلف به مناطق روستایی اعزام شدند تا در صورت نیاز اقدامات امدادی و برآوردی را در بخشهای عشایری انجام دهند.

کد مطلب 3825363

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