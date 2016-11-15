زمین لرزه بردسکن خسارت نداشت

حجت علی شایانفر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پنج زمین لرزه بردسکن، خسارت جانی و مالی در بر نداشته است اظهار کرد: پس از اولین زلزله که ساعت ۴ بامداد روی داد بلافاصله شورای مدیریت بحران بردسکن تشکیل شد و فرماندار بردسکن به صورت ویژه پیگیر موضوع بوده است.

وی در ادامه افزود: زمین لرزه در ۷۰ کیلومتری شهر بردسکن و در منطقه عشایری حد فاصل روستای کلاته برق و روستای درونه بخش انابد دهستان درونه رخ داده است.

رئیس مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی ادامه داد: تیم های مختلف به مناطق روستایی اعزام شدند تا در صورت نیاز اقدامات امدادی و برآوردی را در بخشهای عشایری انجام دهند.