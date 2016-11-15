نگرانی دستگاه قضایی البرز از آلایندگی شهرک صنعتی فردیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، حسن جهانشاهلو در نشست حمایت از تولید که به همت دادگستری و دادسرای فردیس و با حضور مسئولان شهرستانی و تولید کنندگان برگزار شد با تاکید بر اهمیت تولید، گفت: یکی از دلایلی که منجر به این شد تا دادگستری و دادسرا متولی برگزاری این نشست شوند تاثیری است که افزایش بیکاری بر افزایش حجم ورودی پرونده‌ها به دادسراها دارد.

وی اضافه کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده با بیکار شدن هر فرد، تعداد ۴ پرونده در سیستم قضایی ثبت می‌شود که علاوه بر افزایش فشار مالی و احتمال ارتکاب جرم، بخش زیادی از پرونده‌ها مربوط به ارتباط کارفرما با کارگر و مطالباتی است که بین کارگر بیکار شده و کارفرما شکل می‌گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب فردیس با اشاره به آمار زندانیان کشور در سال ۹۳ و مقایسه آن با سال ۹۵، اظهار کرد: با وجود تلاش‌های انجام شده برای کاهش جمعیت کیفری این رقم در سال‌های اخیر از ۶۳۰ هزار نفر به ۲۲۰ هزار نفر رسیده است که بیشترین علت موجود بودن تعداد بالای زندانی با وجود تدابیر دستگاه قضایی، بیکاری و عوارض آن است.

وی با تشریح اعتقاد راسخ شکل گرفته در دستگاه قضایی که تنها راه کاهش پرونده‌ها را حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران می‌داند اضافه کرد: دستگاه قضایی متولی امور اجرایی نیست اما می‌تواند در رفع موانع تولید، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای تبادل دیدگاه بین دستگاه‌های اجرایی و تولید کنندگان کمک کند.

جهانشاهلو، حفظ سلامت مردم را جزو خطوط قرمز در همه کشورهای دنیا برشمرده و متذکر شد: دستگاه قضایی با توجه به آلایندگی ایجاد شده در شهرک صنعتی فردیس و نبود تصفیه خانه در این شهرک، نگرانی خود را از بابت سلامتی مردم به فرمانداری و محیط زیست اعلام و درخواست کرده تا اقدامات مقتضی برای تسریع در احداث این تصفیه خانه انجام شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه راه‌اندازی و ادامه فعالیت شهرک صنعتی فردیس بدون تصفیه خانه برخلاف قانون و مضر به سلامت مردم است در صورت عدم اتخاذ تدابیر لازم توسط دستگاه‌های متولی، اقدامات مقتضی قضایی انجام خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب فردیس در پایان خواستار ساماندهی صنوف مزاحم در ورودی شهرک فردیس، احداث آتش نشانی در منطقه سیمین دشت و تعیین تکلیف آلودگی ایجاد شده توسط تعمیرگاه شرکت واحد توسط شهرداری فردیس شد.