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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۲۷

فرماندار پارس‌آباد:

عملیات عمرانی بیمارستان پارس‌آباد دهه فجر امسال به اتمام می‌رسد

عملیات عمرانی بیمارستان پارس‌آباد دهه فجر امسال به اتمام می‌رسد

پارس‌آباد- فرماندار پارس‌آباد گفت: عملیات عمرانی بیمارستان ۱۲۰ تخت‌خوابی این شهرستان پس از نزدیک به ۱۰ سال دهه فجر امسال به اتمام می‌رسد.

اکبر صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بیمارستان ۱۲۰ تخت خوابی پارس‌آباد از سال ۸۷ کلنگ زنی شده و به دلایل مختلف تاکنون به بهره‌برداری نرسیده است.

وی افزود: با پیشرفت مطلوب این پروژه در دولت تدبیر و امید و طی بازدیدی که معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه داشت، وی قول مساعد تکمیل ساختمان بیمارستان را برای دهه فجر امسال مطرح کرده است.

فرماندار پارس‌آباد تصریح کرد: این پروژه در وضعیت فعلی مشکل اعتباری ندارد و از سوی دولت در سال جاری و سال گذشته ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار به آن اختصاص یافته است.

به گفته صمدی از کل عملیات عمرانی مقدار اندکی از نازک‌کاری و محوطه‌سازی باقی‌مانده که امید می‌رود تا دهه فجر امسال به اتمام برسد.

وی متذکر شد: بعد از اتمام عملیات عمرانی تجهیز بیمارستان  از سوی وزارت بهداشت اجرا می‌شود و تجهیزات فنی و نیروی انسانی از سوی این وزارت خانه تأمین خواهد شد.

فرماندار پارس‌آباد با اشاره به اختصاص ۴۰۰ میلیارد ریال برای تأمین تجهیزات این بیمارستان ابراز امیدواری کرد: در سال آینده تجهیز بیمارستان به اتمام رسیده و به بهره‌برداری برسد.

صمدی افزود: این بیمارستان یکی از مهم‌ترین نیازمندی‌های شهر پارس‌آباد است و با توجه به اینکه این شهر دومین شهر پرجمعیت استان و یک شهر مرزی است بسیاری از نیازهای درمانی ساکنان از طریق بیمارستان رفع خواهد شد.

کد مطلب 3825367
محمد میرزایی ناطق

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