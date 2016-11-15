اکبر صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بیمارستان ۱۲۰ تخت خوابی پارسآباد از سال ۸۷ کلنگ زنی شده و به دلایل مختلف تاکنون به بهرهبرداری نرسیده است.
وی افزود: با پیشرفت مطلوب این پروژه در دولت تدبیر و امید و طی بازدیدی که معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه داشت، وی قول مساعد تکمیل ساختمان بیمارستان را برای دهه فجر امسال مطرح کرده است.
فرماندار پارسآباد تصریح کرد: این پروژه در وضعیت فعلی مشکل اعتباری ندارد و از سوی دولت در سال جاری و سال گذشته ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار به آن اختصاص یافته است.
به گفته صمدی از کل عملیات عمرانی مقدار اندکی از نازککاری و محوطهسازی باقیمانده که امید میرود تا دهه فجر امسال به اتمام برسد.
وی متذکر شد: بعد از اتمام عملیات عمرانی تجهیز بیمارستان از سوی وزارت بهداشت اجرا میشود و تجهیزات فنی و نیروی انسانی از سوی این وزارت خانه تأمین خواهد شد.
فرماندار پارسآباد با اشاره به اختصاص ۴۰۰ میلیارد ریال برای تأمین تجهیزات این بیمارستان ابراز امیدواری کرد: در سال آینده تجهیز بیمارستان به اتمام رسیده و به بهرهبرداری برسد.
صمدی افزود: این بیمارستان یکی از مهمترین نیازمندیهای شهر پارسآباد است و با توجه به اینکه این شهر دومین شهر پرجمعیت استان و یک شهر مرزی است بسیاری از نیازهای درمانی ساکنان از طریق بیمارستان رفع خواهد شد.
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