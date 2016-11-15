به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، جایزه سال ۱۳۹۵ انجمن ترویج علم ایران به پژوهش سرای ابن سینا اهداء شد.

بر اساس این گزارش، مراسم اعطای جایزه ترویج علم ایران با حضور دبیرکل کمیسیون یونسکو ایران، جمعی از چهره های علمی و مروجان دانش، مصطفی معین وزیر اسبق علوم تحقیقات و فناوری در دانشگاه تهران برگزار شد.

گفتنی است، جایزه انجمن ترویج علم ایران به منظور قدردانی از تلاش های مروجان دانش و تشویق عموم به فعالیت و زمینه سازی برای ارتقای بینش و تفکر علمی در جامعه هر ساله به افراد و سازمان هایی که بهترین و موثرترین فعالیتها را برای علاقه مند کردن مخاطبان ،همگانی کردن علم، گسترش اندیشه و فرهنگ علمی و کاربرد علم در هر یک از سطوح زندگی اجتماعی انجام دادند اعطا می شود.