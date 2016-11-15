امیدواری «بان کی مون» به درک اهمیت توافقنامه پاریس از سوی «ترامپ»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اظهارات «دونالد ترامپ» در خصوص احتمال خروج آمریکا از توافقنامه پاریس موجب نگرانی «بان کی مون» شد.

در همین رابطه دبیر کل سازمان ملل امروز سه شنبه ضمن ابراز نگرانی در مورد خروج احتمالی آمریکا از توافقنامه پاریس گفت: امیدوارم ترامپ پی به اهمیت توافقنامه پاریس برده و تهدیدهایی که به موجب خروج آمریکا از این توافق بوجود می آید را درنظر داشته باشد.

بان کی مون گفت: من توضیحات زیادی درباره انتظارات سازمان ملل و امیدهای آن داده ام و امیدوارم که رئیس جمهور جدید آمریکا اظهارات مرا شنیده و اهمیت آنها را درک کند.

در همین رابطه روز گذشته نیز «نیکلا سارکوزی» که رویای بازگشت به کاخ الیزه را دارد در واکنش به پیروزی «دونالد ترامپ» در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تصمیم وی برای خارج کردن آمریکا از توافقنامه پاریس گفت: اگر ترامپ آمریکا را از پیمان تغییرات جوی پاریس خارج کرد، پیشنهاد می کنم که اروپا برای کالاهای وارداتی از آمریکا «مالیات کربن» تعیین کند.

توافقنامه پاریس در ماه دسامبر به امضا رسید و بیش از ۱۰۰ کشور این پیمان را که در خصوص مقابله با گرم شدن زمین و کاهش تولید گازهای گلخانه ای می شود تائید کرده اند.

ترامپ پیشتر در تشریح برنامه های خود برای ۱۰۰ روز نخست دوره ریاست جمهوری گفته بود که از توافقنامه پاریس خارج شده و بجای اهدای کمک های چند میلیاردی به پروژه های زیست محیطی سازمان ملل، این پول ها را صرف توسعه زیر ساخت ها در آمریکا می کند.