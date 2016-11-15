ردپای مخالفان دولت در انتصابات وجود دارد/مدیران خدمات رابیان کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: در حال حاضر ۴۷ دفتر و شعبه حزب در لرستان فعالیت دارند.

وی افزود: طی سه سال اخیر ۲۰ شعبه و حزب در لرستان راه اندازی شده که در این زمینه شاهد رشد ۱۳۵ درصدی بوده ایم.

صدور مجوز برای ۴۵ سازمان مردم نهاد

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان ادامه داد: امروز شعار دولت تدبیر و امید در راستای ایجاد صداقت و شفافیت در جامعه تحقق یافته و همه واگرایی ها، سلیقه گرایی ها، مشکلات تورم و ... با شعار و مشی دولت به همدلی و همگرایی در سایه اعتدال، تبدیل شده است.

شاهرخی با بیان اینکه ایجاد وحدت رویه، آرام کردن فضای سیاسی و ایجاد نشاط و امید، ایجاد فضای باز سیاسی و تقویت سرمایه های اجتماعی از مهمترین رویه های دولت تدبیر و امید بوده است، گفت: در لرستان نیز با تکیه بر این مشی فعالیت احزاب و گروه های سیاسی به ویژه در جریان انتخابات تسهیل شد و فضای تعاملی و بدون حاشیه در استان استقرار یافته است.

وی اضافه کرد: از جمله اقداماتی که در این زمینه در استان صورت گرفته تقویت سرمایه های اجتماعی با توجه به سازمان های مردم نهاد بوده که در این خصوص نیز ۴۵ مجوز برای انجمن ها و سازمان های مردم نهاد طی سه سال اخیر صادر شده است.

مدیران در بیان خدمات دولت کوتاهی نکنند

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان ادامه داد: در حال حاضر ۳۰۷ سازمان مردم نهاد در استان فعالیت دارند که ۱۳۰ مورد از این سمن ها در زمینه فرهنگی اجتماعی، ۸ مورد زمینه بهداشت، ۹۳ مورد امور خیریه، ۳۸ مورد ورزش و جوانان، ۱۷ مورد زیست محیطی، ۱۰ مورد علمی و ۲ مورد عمرانی هستند.

شاهرخی خاطر نشان کرد: مجموعه این اقدامات سبب شده که در بین اقشار و سلیقه های مختلف همگرایی، وحدت و تعامل بیشتر ایجاد شود و بخش عمده ای از شعارهای دولت در خصوص معیشت و فضای باز سیاسی تامین شود.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه یکی از انتظارات ما از مدیران این است که در بیان خدمات دولت کوتاهی نکنند افزود: مدیران نباید اجازه بدهند که شبهه ای در زمینه عملکرد و فعالیت های دولت در تریبون های عمومی ایجاد شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان ادامه داد: یک وظیفه برای مدیر این بوده که بیان کننده خدمات و فعالیت های دولت باشد و کارهای ارزشمندی که توسط دولت انجام می شود را بیان کنند.

ضرورت برگزاری انتخابات باشکوه

شاهرخی عنوان کرد: با بیان اقدامات دولت می توان از شبهات دفاع کرد و مدیران هم نباید از بیان این عملکردها ابایی داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت برگزاری انتخابات باشکوه در سال آینده تاکید کرد و گفت: مردم لرستان در انتخابات ۹۲ ریاست جمهوری ۶۹ درصد مشارکت داشتند و در مجموع ۴۹ درصد آرا استان مربوط به دولت تدبیر و امید بود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به ایجاد فضای باز سیاسی و استقبال از انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز اضافه کرد: دوره قبل هم میزان مشارکت در روستاها ۶۹ درصد بوده و سه هزار و ۴۹۷ نفر وارد شورای روستاها شدند و در شهرها نیز میزان مشارکت ۷۳.۵ درصد بوده و ۱۵۸ نفر به شوراهای شهر راه یافته اند.

شاهرخی عنوان کرد: میزان مشارکت مردم در انتخابات شوراهای شهر و روستا ۷۲ درصد بوده و سه هزار و ۶۵۵ نفر منتخب نیز به شوراهای شهر و روستا راه یافته اند.

در برخی از انتصابات رد پای مخالفان دولت دیده می شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به عزل و نصب برخی مدیران استان از سوی وزارتخانه های آن دستگاهها انتقاد کرد و گفت: در برخی از انتصابات رد پای مخالفان دولت دیده می شود که خارج از اختیارات استانی و از سوی وزارتخانه ها صورت می گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان افزود: برخی از این توافقات گاهی ما را با چالش مواجه می کند و این گونه رفتارها برای ما قابل قبول نیست.

شاهرخی ادامه داد: در این راستا باید از سوی وزارتخانه ها با مدیریت ارشد استان هماهنگی کامل انجام شود و مدیری انتخاب شود که بیان کننده خدمات و اقدامات دولت باشد.

وی تصریح کرد: برخی از این اقدامات باعث سرخوردگی و یاس می شود هرچند تعداد آنها کم باشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان تصریح کرد: اگر قرار باشد مدیری منصوب شود که یک چشمش به سمت دولت اعتدال و چشم دیگرش به دولت دیگر باشد، کارها پیش نمی رود و باید وزارتخانه ها در این زمینه با استان هماهنگی داشته باشند.