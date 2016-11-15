۳۹۰ مددجوی استان از تسهیلات ویژه سربازی برخوردار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: معافیت از خدمت سربازی به منظور توانمندی خانواده های تحت حمایت انجام می شود.

وی با بیان اینکه این امر زمینه کمک به امرار معاش خانواده های مددجورا فراهم می کند، گفت: مهمترین گروههای هدف کمیته امداد برای دریافت معافیتهای سربازی خانواده های تحت حمایت به علت فوت سرپرست مرد، طلاق و خانواده های دارای سه فرزند دختر و بیشتر است.

محبی اظهار داشت: در سال جاری ۸۷ نفر از فرزندان مددجویان از خدمت سربازی معاف شدند.

وی افزود: براساس طرح معافیت سربازی، در خانواده‌های زنان سرپرست خانوار تحت حمایت یکی از فرزندان ذکور سالم بالای ۱۸سال از خدمت وظیفه عمومی معاف می شود.

محبی تصریح کرد: ۲۸۰ نفر از مشمولین وظیفه نیز با استفاده از تسهیلات معافیت سربازی به نزدیکترین مکان خدمتی محل سکونت خود انتقال یافتند.

مدیر کل کمیته امداد استان افزود: فرزندان خانواده های تحت حمایت که مشمول معافیت نمی شوند نیز پس از معرفی به یگان خدمتی می توانند با تقاضای کمیته امداد به جهت کاهش هزینه ها و کمک به اقتصاد خانواده به نیروی انتظامی معرفی و تخفیف دریافت کنند که در طرح کاهش تعرفه نیز ۲۳نفر مشمول این طرح شدند.