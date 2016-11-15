قرآن را اسپانیایی یاد دادیم تا آن را عربی بخوانند

مجله مهر:«اقراء»یعنی بخوان؛ ۱۴۰۰سال پیش این اولین کلام قرآن بود که بر پیامبر(ص) وحی شد. کتاب معجزه دین ماست معجزهای برای هدایت همه انسانها و در همه زمانها؛ اما با وجود همه اینها هنوز آدمهایی روی زمین و در سرزمینهای دور هستند که با این معجزه ۱۴۰۰ساله غریبگی میکنند و از اسلام چیز زیادی نمیدانند. امریکای لاتین یکی از همین قارههای دور است جایی که باوجود جمعیت زیاد مردمانشان به خاطر نبود منابع کافی و درست آشنایی چندان زیادی با اسلام ندارند.«فرهاد فلاح» یکی از افرادی است که این روزها راه آشنایی مردم امریکای لاتین را با قرآن سهلتر کرده است. او یک سالی است که کتاب«آموزش مبانی قرائت قرآن» را به زبان اسپانیولی روانه بازار کرده است و حالا این روزها ترجمه پرتغالی این اثر هم در سایت«آمازون» در دسترس مخاطبان جهانی قرارگرفته است.
مردم آمریکای لاتین به قرآن دسترسی ندارند
امریکای لاتین جزو یکی از مناطقی است که به واسطه دور بودن آن از کشورهای اسلامی ،فضای چندانی برای آشنایی مردم با دین اسلام ندارد. یکی از اساسیترین مشکلات در این حوزه نیز کتاب است تا جایی که«فرهاد فلاح» در این رابطه میگوید: «هیچ وقت در امریکای لاتین در رابطه با قرآن فعالیت چشمگیری صورت نگرفته است به شکلی که اصلا قرآن به راحتی در دسترس مردم نیست. یعنی حتی شما در نمایشگاههایی که در امریکای لاتین برگزار میشود قرآن خیلی کم دیده میشود و اگر هم وجود داشته باشد یا ترجمه اهل سنت هست یا وهابیت! این عدم دسترسی در آنجا به حدی بود که حتی در بعضی از مراکزی که ما در آن حضور داشتیم مسیحیان اسپانیاییزبانی حضور داشتند که میآمدند و از ما میخواستند که قرآن را فقط به آنها قرض بدهیم تا از این طریق با آن آشنا شویم.»تا جایی که وقتی از آقای فلاح درباره فعالیتهای بیشتر و گستردهتر در حوزه قرآنی میپرسیم او بزرگترین مانع برای این کار را نبود بودجه،امکانات میداند.
کتاب را بر اساس اصول زبانشناسی و آواشناسی مردم آنجا نوشتیم
این طور که از حرفهای آقای فلاح برمیآید نوشتن کتابی که مردم اسپانیولی زبان بتوانند از طریق آن روخوانی قرآن به زبان عربی را یاد بگیرند کار چندان آسانی نبوده است. کتابی که تألیف آن برای این نویسنده چیزی حدود چهار سال به طول انجامیده است.«در زمینه آموزش قرآن هیچ کتابی به زبان اسپانیایی وجود نداشت برای همین هم ما به این فکر افتادیم که این کتاب را مبتنی بر اصول زبانشناسی و آواشناسی اسپانیاییها تألیف کنیم چیزی که درست متناسب زبان مردم خود آنجا باشد که خود این کار، کار دشواری بود چون در زبان عربی یک سری واجها و حروف وجود دارند که شما آنها را نمیتوانید در زبان اسپانیولی پیدا کنید. جالب اینجاست که این کتاب هم پیش از انتشار در کشورهای مختلفی مثل بولیوی، اروگوئه، ونزوئلا و ایران تدریس شد که خروجی خوبی هم داشت و بعد از آن چاپ و در دیگر کشورها توزیع شد.» اما در این میان یکی از نکات جالب این کتاب این است که افرادی که از طریق آن آموزش میبینند از معانی کلمات قرآنی چیزی متوجه نمیشوند و تنها میتوانند به یک توانایی برای قرائت برسند، درست چیزی شبیه به سواد قرآنیای که مادربزرگهای ما با آن میتوانستند لذت روخوانی این کتاب را تجربه کنند و ان شالله همین انگیزهای در آنها ایجاد میکند که بتوانند سراغ مفاهیم هم بروند.
برای دسترسی بیشتر کتاب را در«آمازون» گذاشتیم
حالا چیزی کمتر از یک سال است که از تألیف این کتاب به زبان اسپانیایی میگذرد اتفاقی که بعد از استقبال مخاطبان زمینه برای ترجمه این کتاب به زبان پرتغالی را نیز فراهم کرده است تا امکان آشنایی آن برای مردم پرتغالیزبان صورت بگیرد، مردمی که در کشوری مثل برزیل چیزی نزدیک به ۲۰۰میلیون نفر جمعیت دارند. که در بین آنها چندین میلیون نفر شیعه و سنی زندگی میکنند که فاقد یک کتاب آموزشی در حوزه قرآن هستند.«ما بعد از اینکه این کتاب را ترجمه کردیم با استقبال بسیار خوبی مواجه شدیم تا جایی که حتی اهل سنت هم از ما تقاضا کردند که این کتابها را به مراکزشان بفرستیم. بعد از تألیف آن به زبان اسپانیایی هم یکی از دوستان اهل سنت به نام «سمیر الحائک» این کتاب را در طول هشت ماه به زبان پرتغالی ترجمه کرد و روانه بازار شد.جالب است بدانید که این مترجم بعد از ترجمه این کتاب برای شیعیان توسط عربستان تحریم شد.» اما نکته جالب درباره این است که این کتاب برای فروش و دسترسی جهانی در سایت «آمازون» نیز قرارگرفته است.«به لحاظ شرایط جغرافیایی و ۲۳کشور اسپانیولی زبانی که در آن منطقه وجود دارد، توزیع این کتاب زمان زیادی میبرد برای همین هم ما تصمیم گرفتیم که برای دسترسی راحتتر و سریعتر این کتاب را در "آمازون" بگذاریم.»
سراغ روخوانی رفتیم؛ چون قرائت باعث انس با قرآن میشود
سؤالی که شاید در این بین برای خیلیها به وجود بیاید این است که چرا در حوزههای مختلف قرآنی برای مردم نا آشنای امریکای لاتین به سراغ آموزش قرائت قرآن رفتهاند، اتفاقی که در نظر اول شاید روخوانی کلماتی باشد که مخاطبان آن از معانی آنها چیزی نمیدانند.«احساس نیازی که برای تألیف این کتاب میشد این بود که برای آشنایی با قرآن همیشه روخوانی آن در اولویت قرار میگیرد چون طبق روایتهایی که وجود دارد این است که قرائت قرآن باعث میشود تا افراد با این کتاب انس بگیرند و برای دانستن بیشتر درباره این کتاب پیگیری بیشتری داشته باشند. البته برنامهریزی و تلاش برای گسترش روخوانی قرآن نافی تلاش برای کار بر روی مفاهیم قرآن نیست.»
برای انتشار این کتابها به کمکهای مردمی نیاز داریم
برای انتشار این کتاب روخوانی آموزش قرآن به زبان اسپانیایی و پرتغالی از حمایتهای مرد خیر ایرانی استفاده شده است بهگونهای که آقای فلاح درباره آنها اینطور میگوید:« حتی من خیلی از آنها را نمیشناختم و با من تماس میگرفتند و شمارهحساب میگرفتند و پول اهدا میکردند.الان هم برای انتشار بیشتر این کتاب در منطقه آمریکای لاتین نیاز به حمایت مردم خیر و نیکوکار داریم چون برای این کار بودجه و حمایت دولتی نداریم این کار کاملاً مردمی است.»
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