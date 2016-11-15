احیای ارزش های دینی هدف تبلیغات اسلامی است/ رسانه ها مطالبه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق مهرابی ظهر سه شنبه در نشست خبری فرارسیدن اربعین حسینی و دهه آخر صفر یادآور شد: هیچگاه نباید فراموش کرد که هدف و اولویت ایجاد سازمان تبلیغات اسلامی احیای ارزش های دینی است و مطالبات از این مجموعه باید نگاه های محتوایی باشد نه انجام کارهای شکلی.

وی تصریح کرد: برخی به اشتباه تصور می کنند که وظیفه این مجموعه انجام کارهای شکلی است در حالیکه فعالیت های محتوایی اولویت اول سازمان تبلیغات اسلامی است که برای رسیدن به این مهم به کمک و مطالبه گری رسانه ها نیازمند هستیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در ادامه سخنان خود اربعین را یک تاریخ دانست و گفت: اربعین طنین فریادی است که در کربلا به ناحق خاموش شد و اربعین مظلومیت امام حسین(ع) در کل زمان و جهان است.

حجت الاسلام مهرابی با بیان اینکه استان فارس با تمام توان در مراسم بزرگ راهپیمایی اربعین حضور دارد، گفت: بزرگترین موکب توسط استان فارس به نام احمد ابن موسی(ع) راه اندازی شده که ظرفیت گنجایش ۳۰۰هزار نفر را دارد و خوشبختانه در این برنامه ریزی ها تمامی مسئولین استان با نماینده مقام معظم رهبری هماهنگ بودند.

وی ادامه داد: به غیر از این موکب با هماهنگی های انجام شده ۷ هیئت بزرگ و برجسته شیراز شناسایی شد و آنها نیز در کنار موکب اصلی اقدام به برپایی ۷ موکب کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به اینکه در استان فارس نیز ماننده اربعین در کربلا برنامه ریزی مراسم عزاداری انجام شده است، گفت: با هماهنگی های انجام شده مردم استان فارس می توانند در روز اربعین خود را به پیاده روی در شیراز برسانند در مراسم عزاداری گروهی فارس شرکت کنند.

حجت الاسلام مهرابی افزود: ۴ مسیر برای انجام این مهم مشخص شده که از ساعت ۹ صبح روز اربعین حرکت آغاز خواهد شد و مراسم عزاداری نیز ساعت ۱۰ صبح در حرم مطهر شاه چراغ(ع) برگزار می شود.

وی یادآور شد: طی هماهنگی های انجام شده برای ۱۰ هزار نفر اطعام در نظر گرفته شده که توانایی افزایش آن تا ۱۰۰ هزار نفر نیز در شیراز وجود دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوالی در خصوص استفاده از فضاهای مجازی نیز گفت: استفاده از سایت تبیان و اینترنت رایگان در اختیار تمامی افرادی است که به دنبال فضای پاک و شفاف هستند و در این راستا ظرفیت های فراوانی برای پاسخگویی به تمامی سئوالات شرعی و پرسش های مختلف وجود دارد.