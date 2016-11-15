به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر پرویزی پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از مزارع زرشک شهرستان بیرجند اظهار کرد: دولت در سال اقتصاد مقاومتی تکالیف زیادی برای دستگاه‌ها تعیین کرده که بخشی از آن در بخش جهاد کشاورزی است.

وی، کمک به سیستم های آبیاری نوین، بالابردن کیفیت محصول، ممنوعیت واردات و صادرات را از جمله راهبردهای بخش کشاورزی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: امسال اعتبارات خوبی برای این حوزه دیده شده اما ما به سهمیه استان تنها اکتفا نمی‌کنیم.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به نقش مهم بخش کشاورزی، بیان داشت: دولت برای شبکه های آبیاری نوین و انتقال آب در بخش کشاورزی هر منابعی که نیاز باشد را تامین خواهد کرد.

پرویزی با بیان اینکه زمینه های اجتماعی تا حدودی برای اجرای سیستم های نوین آبیاری فراهم شده است، افزود: امیدواریم سایر مسائل حاشیه ای نیز از جمله آب، برق، بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی نیز حل شود.

وی یکی از مهم‌ترین مشکلات کشاورزان و دامداران استان را دلال بازی های این حوزه دانست و گفت: اگر این امکان فراهم شود که کشاورزان بتواند در زمان مناسب محصول خود را برداشت و نگهداری کرده و در زمان مناسب به بازار عرضه کنند سبب ایجاد درآمد پایدار برای آن‌ها خواهد شد.

استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: اما در حال حاضر به دلیل اینکه کشاورزان مکان مناسبی برای نگهداری محصول خود ندارند ناچار هستند محصول خود را به نصف قیمت به فروش برسانند.

پرویزی با اشاره به تخصیص ۱۰ درصد اعتبارات صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی و صنعت، عنوان داشت: اخیرا نیز ستاد اقتصاد مقاومتی و هیئت امنای صتدوق سهمیه ای مخصوص استان های محروم و کم برخوردار در نظر گرفته که تلاش می‌کنیم حداکثر این اعتبارات را جذب کنیم.