ماموریت واحدهای پژوهشی دانشگاه ها مشخص شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محسن شریفی در بازدید از واحدهای پژوهشی دانشگاه اصفهان گفت: واحدهای پژوهشی دانشگاه‌ها باید ماموریت مستقل از برنامه های جاری دانشکده ها تدوین کنند و با تعریف برنامه های مشخص در رفع نیازهای جامعه فعالیت کنند.

وی افزود: در واقع واحدهای پژوهشی تکمیل کننده فعالیت‌های دانشگاهی هستند و نیاز و مسئله‌های جامعه را هدف پژوهش‌های خود قرار می‌دهند.

هوشنگ طالبی رئیس دانشگاه اصفهان نیز در این جلسه به اهمیت و جایگاه واحدهای پژوهشی اشاره کرد و گفت: ضرورت ماموریت گرایی در انجام فعالیت‌های پژوهشی یک اولویت است.