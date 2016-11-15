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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۳۵

مدیرکل پژوهشی وزارت علوم:

ماموریت واحدهای پژوهشی دانشگاه ها مشخص شود

ماموریت واحدهای پژوهشی دانشگاه ها مشخص شود

مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم گفت: واحدهای پژوهشی دانشگاه ها باید ماموریت و برنامه مشخص داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محسن شریفی در بازدید از واحدهای پژوهشی دانشگاه اصفهان گفت: واحدهای پژوهشی دانشگاه‌ها باید ماموریت مستقل از برنامه های جاری دانشکده ها تدوین کنند و با تعریف برنامه های مشخص در رفع نیازهای جامعه فعالیت کنند.

وی افزود: در واقع واحدهای پژوهشی تکمیل کننده فعالیت‌های دانشگاهی هستند و نیاز و مسئله‌های جامعه را هدف پژوهش‌های خود قرار می‌دهند.

هوشنگ طالبی رئیس دانشگاه اصفهان نیز در این جلسه به اهمیت و جایگاه واحدهای پژوهشی اشاره کرد و گفت: ضرورت ماموریت گرایی در انجام فعالیت‌های پژوهشی یک اولویت است.

کد مطلب 3825388

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