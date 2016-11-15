به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه‏‌گذاری، محمد بخشی‎محبی از ابلاغ بخشنامه‎ جدید مبنی بر توقف بی‎ضابطه ممنوع‎الخروج کردن مدیران واحدهای تولیدی به دلیل بدهی بانکی به شورای هماهنگی بانک‎های خراسان رضوی خبر داد و با اشاره به اینکه تأکید دادستان مشهد در این بخشنامه بر این است که درخواست ممنوع‏ الخروجی باید به عنوان آخرین اقدام در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: بر اساس این بخشنامه مسئولیت اقدامات نادرست در خصوص ممنوع‎الخروجی افراد متوجه مدیران بانکی است و با متخلفان به شدت برخورد می‌شود.

در قسمتی از بخشنامه دادستان خطاب به دبیر شورای هماهنگی بانک‏‌های خراسان رضوی آمده است: در راستای ایجاد وحدت رویه قانونی در خصوص ممنوع‎ الخروج کردن بدهکاران بانکی به ویژه واحدهای تولیدی، صنعتی لازم است کلیه بانک‌های استان از هرگونه اقدامی که خارج از بخشنامه‎های بانک مرکزی به ویژه بخشنامه شماره ۱۹۶۲۹۱/۹۲ مورخ دوم مهر ماه سال ۹۲ و بخشنامه جدید در خصوص افزایش سقف بدهکاری، از هر گونه تفسیری که مغایر قوانین مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی باشد، خودداری کنند تا بدین ترتیب تولیدکنندگان، صنعتگران و صادرکنندگان استان بتوانند با محدودیت‎های کمتری به کسب و کار خود به ویژه در امر صادرات مبادرت ورزند.

به موجب این بخشنامه رعایت بندهای زیر توسط بانک‎ها الزامی است:

۱- درخواست ممنوع‏ الخروجی باید به عنوان آخرین اقدام و پس از انجام کامل کلیه اقدامات قانونی و نهایی شدن از طریق مراجع قضایی و ثبتی انجام گیرد.

۲- درخواست ممنوع‎‏الخروجی برای اشخاص حقیقی بدهکار کمتر از سه میلیارد ریال و اشخاص حقوقی کمتر از پنج میلیارد ریال انجام‎پذیر نیست.

۳- ممنوعیت خروج بدهکارانی که دارای وثایق رهنی هستند، زمانی مجاز است که اقدامات صدور اجرائیه، ارزیابی قطعی و مزایده اموال مذکور انجام گرفته باشد و چنانچه بدهی بدهکار از سقف آمده در بند دوم این دستورالعمل بیشتر بود، آنگاه نسبت به درخواست ممنوع‎الخروجی اقدام شود.

۴- چنانچه بدهکار دارای اسناد رهنی نباشد اما نسبت به معرفی مال به مراجع ثبتی و قضایی اقدام کند و در اثر ارزیابی قطعی اموال مذکور مشخص شود که با رعایت سقف مبالغ آمده در بند یک مشمول ممنوع‎الخروجی نیست، بانک مکلف است بلافاصله نسبت به رفع ممنوعیت خروجی بدهکار اقدام کند.

۵- چنانچه اموالب بدهکار در تشریفات مزایده به فروش نرود یا به هر دلیل بانک قبل از برگزاری مزایده اعراض یا انصراف از اموال بدهد، از آنجا که بدهکار دیگر مستنکف نیست، ممنوع‎الخروجی وی دیگر مبنای قانونی ندارد.

۶- مدیرانی که از محاکم قانونی دارای حکم قطعی اعسار در مورد بدهی‎شان هستند(توان پرداخت بدهی را ندارند) و نسبت به پرداخت اقساطشان مطابق با حکم مربوطه اقدام می‎کنند، با توجه به «تعیین تکلیف شدن» وضعیت بدهی توسط مرجع قضایی، مطابق با بند ۹ بخشنامه شماره ۱۹۶۲۹۱/۹۲ مورخ دوم مهر ماه ۱۳۹۲ بانک مرکزی، دیگر ممنوع‏الخروجی آن‎ها موضوعیت قانونی ندارد.

۷- مطابق با بند هفت بخشنامه شماره ۱۹۶۲۹۱/۹۲ مورخ دوم مهر ماه ۱۳۹۲ درخواست مممنوعیت خروج ضامنان بدهکار فاقد وجاهت قانونی است.

۸- مطابق با بند ۶ بخشنامه شماره ۱۹۶۲۹۱/۹۲ مورخ دوم مهر ماه ۹۲ ممنوع‎الخروجی فقط در خصوص آخرین مدیران شرکت‎های حقوقی قابل اعمال است حتی حتی اگر مدیران سابق نسبت به امضای اسناد و قراردادها اقدام کرده باشند.

۹- آن دسته از بدهکارانی که بدهی خود را تقسیط مجدد کرده یا از طریق استمهال و تعیین تکلیف با بانک تفاهم و عقد قرارداد کرده‏اند، مشمول درخواست ممنوع‎الخروجی نخواهند بود؛ این افراد در صورتی که ممنوع‎الخروج شده‎اند، باید نسبت به رفع ممنوع‎الخروجی آن‎ها اقدام شود.

در بخش پایانی این بخشنامه آمده است: بر اساس بند ۱۳ بخشنامه شماره ۱۹۶۲۹۱/۹۲ مورخ دوم مهر ماه ۹۲ مسئولیت اقدامات نادرست در خصوص ممنوع‎الخروجی افراد متوجه مدیران بانک است بنابراین باید در این خصوص دقت عمل شود و بانک‎ها باید سریعا نسبت به رفع ممنوعیت خروج افرادی که تا این تاریخ مغایر با مفاد مذکور به درخواست بانک ممنوع‎ الخروج کرده‎اند، اقدام کنند.

همچنین این بخشنامه در پایان تأکید می‎کند که نماینده دادستان مرکز استان باید در صورت مواجهه با عدم اجرای مصوبات یا قوانین مربوطه بر اساس ضوابط، تعقیب اداری یا کیفری لازم را انجام دهد.