امیرحسین فضلی قویترین مرد قاره کهن شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابتهای دسته ۱۰۵+ کیلوگرم وزنه برداری قهرمانی جوانان آسیا که در توکیو ژاپن برگزار می شود، امیرحسین فضلی در رقابتی نزدیک با نماینده ژاپن، به لطف اختلاف وزن روی سکوی قهرمانی آسیا ایستاد تا عنوان قویترین وزنه بردار جوان قاره را به دست بیاورد.

فضلی در حرکت یکضرب وزنه ۱۷۲ کیلوگرم و در دوضرب وزنه ۲۱۱ کیلویی را بالای سر برد تا با حدنصاب مجموع ۳۸۳ کیلوگرم و وزن کمتر نسبت به رقیب ژاپنی خود به مدال طلای دسته فوق سنگین برسد.

کوهیار فرج پور دیگر نماینده دسته فوق سنگین کشورمان نیز در حرکت یک ضرب ۱۶۱ کیلوگرم را مهار کرد و در دوضرب وزنه ۲۰۸ کیلویی را بالای سر برد و با حدنصاب مجموع ۳۶۹ کیلوگرم به مدال برنز رسید.

بر این اساس نفرات برتر دسته ۱۰۵+ کیلوگرم به شرح زیر مشخص شدند:

۱- امیرحسین فضلی (ایران): یکضرب ۱۷۲ کیلوگرم (نقره)، دوضرب ۲۱۱ کیلوگرم (طلا)، مجموع ۳۸۳ کیلوگرم (طلا)

۲- کاسوکه چینن (ژاپن): یکضرب ۱۷۳ کیلوگرم (طلا)، دوضرب ۲۱۰ کیلوگرم (نقره)، مجموع ۳۸۳ کیلوگرم (نقره)

۳- کوهیار فرج پور (ایران): یکضرب ۱۶۱ کیلوگرم (برنز)، دوضرب ۲۰۸ کیلوگرم (برنز)، مجموع ۳۶۹ کیلوگرم (برنز)