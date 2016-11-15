به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «مجلس اشیا» کاری از گروه فیلم و تئاتر «بنیامین» به نویسندگی و کارگردانی مهران رنج‌بر از ٢۵ آبان‌ماه در تالار محراب اجرا می شود. این نمایش روایتی پیسکاتوری از صحرای کربلا است که از زاویه دید چهار شی به نمایش گذاشته می شود.

در این نمایش اشیا در مدت ۶۰ دقیقه، جان می گیرند و به صورت اپرا به نمایش جان می دهند.

گروه اجرایی نمایش «مجلس اشیا» برای اولین بار سوله ای بزرگ در حیاط تالار محراب تعبیه کردند و این نمایش را هر شب به صورت رایگان در کنار ارکستری بزرگ برای مردم روی صحنه می برند.

کسری ذوالفقاری، ساچلی تاج بخش، پانته آ مهدوی و لیلا ایرانی بازیگران این اثر نمایشی هستند.

عوامل «مجلس اشیا» عبارتند از آهنگساز: محمد محمدزاده، طراح صحنه، لباس و سوله: ژامک مهدی، دستیار یک و برنامه ریز: وحید آذر، کارگردان تیزر و تبلیغات: فرهاد جاوید، ملیکا مومنی راد مشاور رسانه ای نمایش: ملیکا مومنی راد.

«مجلس اشیا» از ۲۵ آبان‌ماه تا ۲۵ آذرماه ساعت ١٩:٣٠ در مجموعه تئاتر محراب اجرا می شود.