خدمات رایگان به ۱۵۰۰ بیمار دیالیزی در شیراز ارائه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی علوم پزشکی شیراز دکتر داود حدادی با اعلام این خبر، گفت: در حال حاضر به هزار و ۵۰۰ بیمار دیالیزی در ۳۷ بخش همودیالیز و هفت بخش دیالیز صفاقی، به طور رایگان ارایه خدمت می شود.

وی با اشاره به فعالیت های انجام شده برای ارتقای کیفیت خدمات رسانی به بیماران در سال ۹۵، افزود: توسعه و بهسازی بخش های دیالیز در شیراز و شهرستان ها، نظارت بر فرایندهای پرستاری و پزشکی تمامی بخش های دیالیز، تعامل با استادان گروه نفرولوژی دانشگاه برای بهره مندی از نظرات آنان، دعوت از بیماران برای حضور در نشست های هفتگی اداره و بررسی و برنامه ریزی برای رفع مشکلات آنان، برگزاری نشست ها، سمینارها و کارگاه های آموزشی بریا کارکنان و پزشکان بخش های دیالیز، تشویق بیماران و کارکنان برای توسعه روش دیالیز صفاقی و همکاری با انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان در راستای ارایه خدمات مناسب به بیماران، از جمله تلاش های انجام شده در این راستا بوده است.

رئیس اداره بیماران خاص دانشگاه به مناسبت این هفته توصیه هایی هم برای پیشگیری از ابتلا به بیماری های کلیوی داشت.

حدادی با بیان اینکه علت اصلی ۷۰ تا ۸۰ درصد بیماری های مزمن کلیوی، مربوط به بیماری دیابت و پرفشاری خون است، مهار به موقع و درمان صحیح این دو دسته بیماری را در پیشگیری از ایجاد نارسایی مزمن کلیوی موثر دانست و اضافه کرد: اصلاح رژیم غذایی، شامل محدودیت مصرف نمک و پروتئین، ترک سیگار، افزایش فعالیت بدنی، کاهش وزن و کاهش و قطع مصرف داروهایی که عوارض کلیوی دارند، دیگر توصیه های لازم در پیشگیری از ابتلا به بیماری های کلیوی است.

وی گفت: با توجه به هزینه های بالای همودیالیز، بهترین راه، پیشگیری از بروز بیماری نارسایی مزمن کلیوی است که این امر با ارتقای دانش مردم برای پیشگیری و مهار بیماری های غیرواگیر مانند بیماری های قلبی عروقی و دیابت، میسر می شود.

رئیس اداره بیماری های خاص دانشگاه افزود: در صورت بروز مشکل نارسایی مزمن کلیوی، روش دیالیز صفاقی به عنوان یکی از راه های جایگزین، از جمله موارد قابل توجه است؛ آسان بودن انجام دیالیز صفاقی، مزایای مختلفی برای بیمار از جمله مهار بهتر فشار خون و تنظیم دیالیز با برنامه روزانه بیمار را دارد.