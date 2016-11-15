باند سارقان منازل در بوئین زهرا منهدم شد

سرهنگ حسین علیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به برداشت محصول پسته در ماه های پایانی تابستان، در پی چندین فقره سرقت پسته از منازل که این امر موجب ایراد خسارت مالی و روانی به کشاورزان می شد تیمی از ماموران دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی شناسایی و دستگیری سارقان را در دستور کار قرار دادند.

این مقام انتظامی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با بررسی و انجام اقدامات فنی و تخصصی به فردی سابقه دار مظنون و تحقیقات خود را در این خصوص متمرکز و موفق به شناسایی یکی از سارقان اصلی را شده که پس از هماهنگی با دستگاه قضایی، وی را طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

سرهنگ علیان نژاد افزود: با اعترافات متهم در این رابطه سه نفر از همدستان وی از استان همجوار دستگیر و به پنج فقره سرقت منازل و اماکن خصوصی اعتراف کردند.

وی تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان مقدار زیادی از اموال مسروقه شامل پسته و گردو کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بوئین زهرا خاطر نشان کرد: متهمان پس از سیر مراحل قانونی با صدور حکم قضایی روانه زندان شدند.

سرهنگ علیان نژاد در پایان به شهروندان و کشاورزان توصیه کرد:پس از برداشت محصول به هیچ عنوان محصولات را در باغ رها نکرده و آن را در محلی امن با رعایت مسائل امنیتی نگهداری و همچنین افرادی که به این شیوه اموالشان مورد دستبرد قرار گرفته برای بررسی موضوع به پلیس آگاهی شهرستان مراجعه کنند.