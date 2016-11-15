اجرای ۲۱ برنامه محوری امر به معروف و نهی از منکر

سردار حسین معروفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایام اربعین حسینی، اظهار داشت: قیام ابا عبدالله الحسین(ع) برای امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح جامعه اسلامی بود از این رو این فریضه جایگاه با ارزشی در دین اسلام دارد.

وی افزود: با توجه به فراگیر شدن این فریضه و تاکید مقام معظم رهبری(مدظله العالی) بر این امر مصوب شد تا ستادهای امر به معروف و نهی از منکر در نمایندگی های بسیج در کل استان راه اندازی شود و در سال جاری این ستادها به طور جدی کار خود را آغاز کرده اند.

وی تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون ۲۱ برنامه محوری با موضوع امر به معروف و نهی از منکر در قالب نشست های بصیرتی و کارگاه های آموزشی در سطح نواحی بسیج و سپاه استان برگزار شده است.

وی افزود: فرهنگ سازی و شناخت دقیق لازمه تحقق اهداف امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است از این رو جوانان ابتدا باید مفاهیم آنرا بشناسند و با آگاهی کامل برای اجرای آن قدم بردارند.

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه این امر مهم و تکلیف شرعی محدود به بخش خاصی نیست و مسایل فرهنگی، خانوادگی، سیاسی و فردی را نیز در بر می گیرد، بیان کرد: اگر امروز به فریضه مهم الهی توجه نشود دشمن با نفوذ در لایه های مختلف اهدافش را عملی می کند.

وی با اشاره به اینکه باید حرکت همگانی برای امر به معروف و نهی از منکر آغاز شود خاطرنشان کرد: باید اقشار مختلف پای کار بیایند و با تلاش زمینه را برای نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر فراهم کنند.