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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۰۲

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد:

ارائه خدمات الکترونیکی پست استان به محیط زیست افزایش می یابد

ارائه خدمات الکترونیکی پست استان به محیط زیست افزایش می یابد

یاسوج- مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: ارائه خدمات الکترونیکی پست استان به محیط زیست افزایش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله هاشمی ظهر سه شنبه در دیدار با مدیر کل پست استان افزود: طی تفاهم نامه ای  با اداره پست استان، برخی خدمات که نیاز به مراجعه حضوری به محیط زیست داشت، به صورت الکترونیکی به متقاضیان ارائه می شود.

وی بیان داشت: این تفاهم نامه در راستای تحقق دولت الکترونیک در استان و کاهش مراجعه مردم به ادارات منعقد شد.

هاشمی افزود: پروانه هایی که قرار است برای شکارچیان صادر شود بر اساس این تفاهم نامه پس از  تحویل به  اداره پست با بررسی کارشناس محیط زیست و صدور آن از طریق پست به آدرس متقاضیان ارسال می شود.

وی تصریح کرد: این قرار داد به صورت یک ساله منعقد شده و در صورت  رعایت تمام مفاد آن قابل تمدید است.

کد مطلب 3825407

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