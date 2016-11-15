ارائه خدمات الکترونیکی پست استان به محیط زیست افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله هاشمی ظهر سه شنبه در دیدار با مدیر کل پست استان افزود: طی تفاهم نامه ای با اداره پست استان، برخی خدمات که نیاز به مراجعه حضوری به محیط زیست داشت، به صورت الکترونیکی به متقاضیان ارائه می شود.

وی بیان داشت: این تفاهم نامه در راستای تحقق دولت الکترونیک در استان و کاهش مراجعه مردم به ادارات منعقد شد.

هاشمی افزود: پروانه هایی که قرار است برای شکارچیان صادر شود بر اساس این تفاهم نامه پس از تحویل به اداره پست با بررسی کارشناس محیط زیست و صدور آن از طریق پست به آدرس متقاضیان ارسال می شود.

وی تصریح کرد: این قرار داد به صورت یک ساله منعقد شده و در صورت رعایت تمام مفاد آن قابل تمدید است.