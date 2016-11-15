۳۸ هزار خانوار در خراسان شمالی تحت پوشش بیمه روستایی قرار گرفتند

علیرضا اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از جمعیت ۱۲۲ هزار و ۱۰۵ خانواری مشمول بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر خراسان شمالی تاکنون ۳۸ هزار و ۱۶۱ خانوار تحت پوشش بیمه‌ای قرارگرفته‌اند که از این تعداد یک هزار و ۱۷۲ خانوار آن در هفت ماه نخست امسال، بیمه‌شده‌اند.

وی تصریح کرد: از ۳۸ هزار و ۱۶۱ خانوار، ۵۶۴ خانوار از مزایای ازکارافتادگی و مستمری‌بگیری بازماندگان بهره‌مند شده‌اند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزی، روستائیان و عشایر استان همچنین گفت: از مجموع جمعیت بیمه‌شده تاکنون، سه هزار خانوار عادی و عشایر و سه هزار و ۱۲۵ بیمه‌شده کشاورزی و روستایی است.

اسدی افزود: همچنین از این تعداد، دو هزار و ۷۸۴ خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی (ره) و یک هزار و ۳۲۹ خانوار نیز تحت پوشش بهزیستی قرار دارند.

وی با تأکید بر اینکه افرادی که بعد از پرداخت حق بیمه، بیمه خود را به هر دلیلی قطع کرده‌اند، گفت: خانوارها باید توجه داشته باشند که در صورت قطع بیمه، مشمول حقوق ازکارافتادگی و مزایای آن نخواهند شد.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزی، روستائیان و عشایر استان اظهار کرد: صندوق بیمه روستایی بدون اعمال سقف سنی، افراد بالای ۵۰ سال را بیمه و همچنین زمینه برخورداری از بیمه رانندگان بین‌شهری و ساکنان شهری با جمعیت زیر ۲۰ هزار خانوار را برای اقشار فراهم کرده است.