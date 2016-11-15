عوارض باغ آلوی کرج از سال ۶۳ پرداخت نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی شورای شهر کرج صبح سه شنبه با نطق پیش از جلسه مجید کاویانی یکی از اعضای شورای شهر در خصوص آلودگی هوا آغاز شد، وی در این خصوص گفت: آلودگی هوا در فصول سرما از طریق آلاینده های حاصل از خودرو ها، در فصول گرم گرد و غبار حاصل از بیابان زدایی سلامت شهروندان را به خطر انداخته است و فعالیت روزمره را تحت تاثیر قرار داده است.

وی در ادامه افزود: دستگاه های متولی در پی حل این مشکل هستند اما متاسفانه به دلیل عدم شکل گیری اجماع این روند به یک بحران تبدیل شده است بطوری که ریاست جمهور یکی از سه بحران کشور را آلودگی هوا عنوان کرده است.

وی بیش از ۸۰ درصد آلودگی هوا راحاصل تردد خودرو ها عنوان کرد و گفت: با سرد شدن هوا و ایجاد وارونگی غلظت، آلودگی به حد هشدار رسیده که در حال حاضر در چنین شرایطی چاره ای جز محدود سازی فعالیت نداشته با تعطیلی مدارس، نداشتن فعالیت های ورزشی از جمله مواردی است که توصیه شده است.

کاویانی در ادامه گفت: برای حل این مشکلات طرح های توسعه ای معابر مطرح بوده و از آنجا که منابع این مدل توسعه هم از طریق تغییر در کاربری ها و افزایش تراکم ها تامین شده موجبات ناپایداری بیشتری را فراهم کرده است بطوری که در بسیاری از ساعات روز اکثر معابر و بزرگراه ها منتهی به شهر کرج به دلیل ترافیک سنگین تردد خودرو ها عملا به یک پارکینگ بزرگ تبدیل می شوند.

وی در ادامه افزود: اجرای طرح جامع حمل و نقل و راه اندازی قطار شهری کرج و اجرای بیش ۵۰ تقاطع غیر هم سطح در شهر (در آینده) نشان دهنده هدفگذاری بر مبنای شهری با محوریت خودرو است.

کاویانی با اثبات این موضوع که تجربه ثابت کرده است این مدل توسعه نه تنها کمکی به رفع ترافیک نکرده است، گفت: به دلیل افزایش جذابیت های سفر های شهری در آینده نتیجه معکوس خواهد داد.

وی در خصوص اشاراتی که شهردار کرج نیز به این موضوع داشته است، گفت: اهمیت پیاده مداری در شهر نشان از تغییر رویکرد شهردار به سمت اصلاح این الگو نامناسب دارد.

وی در ادامه گفت: ذکر این موضوعات از این جهت اهمیت داشته تا بتوانیم ضمن بیان مشکل و راه کارهای جهانی و تجربیات ملی در این خصوص مورد بحث و تبادل نظر قرار داده و به راه حل مطلوب تری دست یابیم.

کاویانی گفت: با توجه به بازنگری در طرح های کلان شهری اعم از طرح تفصیلی، طرح جامع حمل و نقل ترافیک برنامه های راهبردی ۵ ساله به صورت جدی تری در دستور کار قرار داده تا شاید بتوانیم تغییر در رویکرد ها، آینده مطلوب تری برای شهر داشته باشیم

در ادامه این جلسه مریم قهرمانی صارم یکی از اعضای شورا گفت: بهتر است از صحبت های تئوری گذر کرده و امکانات حال حاضر توجه کنیم.

وی در ادامه با گلایه ای از شهردار کرج، گفت: سال ۹۲ چند طرح برای جانمایی تابلوهای هشدار دهنده آلودگی هوا ارائه شد که متاسفانه تا به امروز این طرح ها اجرایی نشده است.

عضو شورای شهر کرج بر ضرورت نصب تابلوهای هشدار دهنده آلودگی هوا در سطح کلانشهر کرج که با معضل ترافیکی دست و پنجه نرم می کند تاکید کرد.

قهرمانی صارم اطلاع از وضعیت هوا را حق همه شهروندان دانست و گفت: مصوبات شورا در حوزه حمل و نقل باید اجرایی شود.

در ادامه جلسه با طرح لایحه باغ آلو به این شرح اعلام شد؛ باغ آلوی کرج به مساحت ۲۰۴۹۵۸ متر مربع واقع در مهرشهر، بلوار ارم ضلع شمال کاخ مروارید انتهای چهار باندی است که دارای کاربری فضای سبز و در مالکیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی قرار دارد، شهردار کرج با توجه به نوع کاربری قطعات فضای سبز را در راستای تعاملات و مراودات مالی فی مابین با بنیاد و همچنین ساماندهی اموری که طی سال های گذشته بلااقدام و بلاتکلیف مانده طی مذاکرات و جلسات متعدد اقدام به تنظیم مبایعه نامه کرده تا ضمن وصول مطالبات جرائم کمسیون ماده صد و عوارض های قانونی و سالیانه خود و حفظ و ساماندهی فضای سبز و تملک املاک با کاربری مرتبط، نسبت به تامین فضای سبز خدماتی با تغییر کاربری بعضی از املاک تحت مالکیت بنیاد با تعامل و توافقی مفید و سازنده با بهره گیری از تجارب و مقررات و پتانسیل ها موجود اقدام کرده باشد از این رو اقدام به خریداری پلاک های ثبتی با شرایط قید شده در مبایعه نامه ذکر شده، کرده است این طرح پس از ده ها جلسه با رئیس بنیاد مستضعفان و با نظر موافق وی مدیر کل بنیاد مستضعفان استان البرز و مدیر عامل سازمان املاک بنیاد حاصل شد لذا در جلسه شورا با قید دو فوریتی مطرح شود.

علی ترکاشوند شهردار کرج گفت: در جلساتی که در نهاد ریاست جمهور تشکیل شد مصوب شده است که از تغییر کاربری باغ سیب جلوگیری و همچنان سبز بماند.

شهردار کرج افزود: لایحه باغ آلو در همان جلسه اول مطرح و منوط به تصویب شورای اسلامی شهر کرج و هیئت مدیره و ریاست بنیاد مستضعفان است درصورتی که به دلایلی مورد تایید و موافقت شورا قرار نگرفت مجدد قرارداد از نظر اعتبار ساقط خواهد شد و هیچگونه تعهدی برای طرفین در بر نخواهد داشت.

شهردار کرج ضمن اشاره به مالکیت این باغ که در انحصار شهرداری است، افزود: باغ آلو بالغ بر ۱۳۸ قطعه است و در ضلع شمالی باغ سیب قرار دارد.

شهردار کرج با اشاره به اینکه عوارض باغ آلو از سال ۶۳ پرداخت نشده است، گفت: این ۱۳۸ قطعه باغ آلو متری ۲۹۰ هزار تومان کارشناسی شده و عوارض پرداخت نشده آن از مبلغ کسر خواهد شد در مجموع ۱۲۵۰ متر مربع مساحت زمین از بنیاد مستصعفان بعد از ارائه در کمسیون ماده ۵ به تملک شهرداری خواهد رسید.

بهنام محمودی عضو شورای شهر کرج در خصوص اجرای مصوبه باغ آلو گفت: با طرح اینگونه لوایح موفق به مطالبه طلب شهرداری از از بعضی از ارگان خواهیم شد.

وی با تاکید بر اینکه باغات سطح شهر حکم ریه های شهر را دارند، گفت: با توجه به معضلات محیط زیستی باید در حفظ باغات شهر تلاش بیشتری شود.

غفور قاسم پور یکی دیگر از اعضای شورا ضمن اینکه این باغ به تملک شهردار در خواهد آمد، افزود: علاوه بر استفاده بهینه از فضای سبز معبری برای دسترسی از ضلع شمالی به چهار باندی به بلوار ارم می شود و راهی برای کمک به کاهش ترافیک در ان منطقه خواهد شد.

این لایحه با توافق اکثریت اعضای شورا با رای دو فوریتی تصویب شد.