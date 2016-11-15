دو کتاب از فریده فرجام بازنشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، این کتابها که به قلم فریده فرجام و محمود مشرف آزاد تهرانی نگاشته شدهاند؛ نخستین بار در سالهای ۱۳۴۶ و ۱۳۴۷ در دسترس کودکان قرار گرفتهاند.
انتشارات کانون که سال گذشته اقدام به ویرایش و باز تولید کتابهای قدیمی خود کرده؛ به تازگی «گل بلور و خورشید» و «عمو نوروز» را در فهرست کتابهای منتشر شده در سال ۹۵ قرار داده است.
این دو کتاب که از آثار فاخر ادبیات کودک محسوب میشود با گذشت سالها همچنان مخاطبان کودک را جذب میکنند و به بیان ویژگیهای بومی، سنتی و اقلیمی ایران میپردازند. دوستی و صلح از دیگر آموزههای این کتابهای داستانی است.
نکته قابل تامل دیگر این کتابها حضور پر رنگ نیکزاد نجومی و فرشید مثقالی به عنوان تصویرگر در کنار نویسندگان است. در کنار فریده فرجام که توانسته است پلاک طلای بهترین داستان را برای «گل بلور و خورشید» از جشنواره بولونیا دریافت کند، نیکزاد نجومی نیز دیپلم افتخار بخش تصویر را در سال ۱۹۶۹ کسب کرده است. فرشید مثقالی نیز «عمو نوروز» فریده فرجام و م. آزاد را به گونهای تصویر کرده است که با گذشت چند دهه این تصویر از یادها نرفته و یکی از تصاویر نمادین شخصیت عمو نوروز محسوب میشود.
این دو کتاب نثری روان دارند و برای گروه سنی «ب» و «ج» (۶ تا ۱۲ سال) انتشار یافتهاند.
نظر شما