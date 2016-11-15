به گزارش خبرنگار مهر، بختیار رازانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری جلسه پایش عملکرد یک ساله خوشه گلیم لرستان با حضور نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، نماینده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان و ناظر خوشه گلیم و همچنین معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی خبر داد.

وی گفت: در این جلسه درخصوص فعالیت های انجام شده خوشه گلیم در طی یک سال بحث و تبادل‌ نظر شد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از برنامه های توسعه خوشه گلیم به منظور حمایت از فعالان این صنعت خبر داد و گفت: طرح توسعه خوشه گلیم امسال با حمایت مالی این شرکت، آغاز شده است.

رازانی هدف از اجرای این طرح مهم استانی را بررسی مشکلات اصلی گلیم و تدوین راهبرد و برنامه های مناسب، برای حل مشکلات این حوزه با مشارکت فعالان این صنعت و ادارات و سازمانهای مرتبط اعلام کرد.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان با اشاره به جایگاه مهم لرستان در زمینه صنایع دستی گفت: واحدهای مختلف پشتیبانی و خدمات تولید شامل بافندگان، صادرکنندگان، طراحان و نقاشان، خدمات تکمیل و مرمت، رنگرزها، فروشندگان مواد اولیه و ابزار گلیم بافی عضو خوشه گلیم هستند.

رازانی با بیان اینکه در جلسه یاد شده مقرر شد در برنامه عمل سال جاری برنامه های از قبیل راه اندازی مرکز فروش مستقیم گلیم، اجرای برنامه نمونه بافی گلیم و جاجیم، ساماندهی تامین مواد اولیه با هدف ارتقاء کیفیت، اجرای دوره های آموزشی در حوزه صادرات مدنظر قرار گیرد گفت: همچنین ایجاد شبکه نظارتی برای نظارت بر تولیدات استان، اجرای یک تور خارجی تا پایان سال، پیگیری ایجاد مرکز آموزش، طراحی، تحقیق و توسعه و پایش بازار گلیم در سال ۹۵ و تشکیل جلسه با شهرداری خرم آباد و بروجرد برای ایجاد نماد گلیم یا ماشته در ورودی شهر از دیگر تصمیمات این جلسه بود.