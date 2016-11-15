به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه حضرت عباس (ع) اردبیل بعدازظهر سه‌شنبه در جلسه تشریح برنامه‌های هفته بسیج گفت: شعار محوری هفته بسیج، «بسیج، انقلابی و خدمت گذار» است.

اصغر عباس زاده با تأکید به تدارک برنامه‌های متنوع در هفته بسیج افزود: ۶۰۹ برنامه برای این هفته تدارک دیده شده که همگی با محوریت تبیین روحیه انقلابی، خدمت گذاری و اقتدار ملی بسیج است.

وی افزود: گروهی از برنامه‌ها قبل از هفته بسیج برگزار می‌شود که شامل فضاسازی، آماده‌سازی و تبلیغات است و علاوه بر این دیدار با ائمه جماعت پیش‌بینی شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه حضرت عباس (ع) استان به برگزاری شورای اداری با هدف جلب مشارکت ادارات در برنامه‌های هفته بسیج اشاره کرد و گفت: علاوه بر این طرح‌ریزی کمپین فضای مجازی با موضوع اربعین و بسیج در دستور کار است.

عباس زاده با اشاره به آغاز هفته بسیج از ۳۰ آبان ماه افزود: در اولین روز از هفته بسیج تجلیل از خانواده‌های شهدای مدافع حرم برنامه‌ریزی شده است.

وی گفت: در روز دوم در سراسر استان هادیان سیاسی در مدارس حضور یافته و گوشه‌ای از فعالیت‌های بسیج را انعکاس خواهند داد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه حضرت عباس (ع) استان به برگزاری جشنواره جهادگران علم و فناوری در روز سوم از هفته بسیج اشاره کرد و گفت: در این روز دستاوردهای علمی بسیج تشریح شده و در راستای توسعه فرهنگ تحقیق و پژوهش اقداماتی اجرا می‌شود.

عباس زاده برنامه روز چهارم را برگزاری نمایشگاه صنایع تبدیلی عنوان کرد و گفت: علاوه بر این بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی اقتصاد مقاومتی در این روز برنامه‌ریزی شده است.

وی برنامه‌های روز پنجم را برگزاری یادواره شهدا و برنامه آبروی کوچه‌ها برشمرد و بیان داشت: دیدار از بسیجیان پیشکسوت و غبارروبی از مزار شهدا در این روز پیش‌بینی شده است.

به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه حضرت عباس (ع) استان در روز ششم تجمع بسیجیان با محوریت مدافعان حرم و در روز هفتم یادواره شهید دیده‌بان به عنوان شهید شاخص اصناف و ۱۲۵ شهید بازاری و اصناف برگزار می‌شود.