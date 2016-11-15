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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۵۰

انتخابی جام جهانی روسیه؛

دیدار تیم ملی فوتبال ایران و سوریه به تعویق افتاد

دیدار تیم ملی فوتبال ایران و سوریه به تعویق افتاد

شرایط جوی پیش از شروع بازی تیم ملی فوتبال ایران با سوریه بسیار نامناسب است و به همین خاطر با تصمیم مسئولان برگزاری، این مسابقه با تاخیر آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم ملی فوتبال ایران در حالی قرار بود از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه عبدالرحمان مالزی آغاز شود که یکساعت پیش از شروع این بازی باران شدیدی شروع شد و شرایط زمین مسابقه بسیار نامساعد شد. شدت بارندگی به حدی بود که مسئولان برگزاری تصمیم گرفتند ابتدا این مسابقه را با ۳۰ دقیقه تاخیر آغاز کنند.

با این حال شرایط برای برگزاری بازی پس از این زمان فراهم نشد و مسئولان تصمیم گرفتند این بازی را ۱۵ دقیقه دیگر هم دیرتر برگزار کنند. براساس آخرین تصمیم این دیدار ساعت ۱۶:۱۵ آغاز خواهد شد.

* کارلوس کی روش پیش از شروع بازی به درخواست هواداران برای عکس گرفتن پاسخ مثبت داد.

* بازیکنان تیم ملی فوتبال سوریه هم هنگام ورود به ورزشگاه، کنار زمین رفته و با هم عکس سلفی گرفتند.

* کی روش که از دست ناظر اردنی مسابقه به خاطر اتفاقات قبل از حضور در ورزشگاه ناراحت بود، علیه وی مصاحبه ای کرد و گفت: کار این ناظر به نوعی توهین بوده است. 

کد مطلب 3825424

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