به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه «نترسناک» شامل چهار کتاب با عنوان‌های «تاریکی»، «ما»، «همه» و «نقاش هیولولوها» است که هر کتاب به یک ترس رایج در کودکان می‌پردازد و در قالب قصه و تصویر کودکان می‌آموزند چگونه با این ترس‌ها مقابله کنند.

در کتاب «تاریکی» به موضوع ترس از تاریکی در کودکان اشاره شده، کتاب «همه» به ترس از حضور در جمع و فضاهای شلوغ پرداخته، کتاب «ما» به ترس از جدایی از والدین اشاره داشته و کتاب «نقاش هیولولوها» به مقابله با ترس از موجودات خیالی می‌پردازد.

چاپ نخست مجموعه چهار جلدی قصه‌های «نَترسناک» سال گذشته وارد بازار نشر شد.

این کتاب برای ۳ تا ۷ ساله‌ها مناسب است و توسط برخی روان‌شناسان کودک به عنوان کتاب کمکی برای مقابله با ترس کودکان توصیه شده است.

چاپ دوم این مجموعه بدون تغییر قیمت نسبت به چاپ اول آن، روانه بازار نشر شده است و پخش و توزیع آن توسط مداد آبی صورت می‌گیرد.