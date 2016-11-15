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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۵۳

بوم گردی افزایش حضور گردشگران خارجی را فراهم می کند

بوم گردی افزایش حضور گردشگران خارجی را فراهم می کند

شیراز – معاون گردشگری و امور زائرین استاندار فارس گفت: اقامتگاه های بوم گردی با استفاده از ظرفیت های فارس در جذب گردشگران خارجی موثر است.

به گزارش خبرنگار مهر،شاپور رستمی ظهر سه شنبه در جلسه سرمایه گذاری گردشگری شهری و روستایی استان فارس، گفت: گردشگری فرهنگی و روستایی از شاخه های مورد اقبال گردشگران داخلی و خارجی است و اماکن اقامتی محلی می توانند با معرفی سبک زندگی و معماری و ارائه غذاهای خوش طعم بومی و محلی نقش مهمی در جذب این نوع گردشگران داشته باشند.

وی ادامه داد: اجرای طرح های گردشگری در روستاها در قالب اقامتگاه های بوم گردی و سایر موارد تا مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد ریال توسط متولیان امر حمایت و اجرایی می شود که در این خصوص باید گزارشات به استانداری ارائه شود.

معاون گردشگری و امور زائرین استاندار فارس در ادامه سخنان خود به نقش اقامتگاه های بوم گردی، گفت: برای توسعه این اماکن، باید جلسه توجیهی و آموزشی اقامتگاه های بوم گردی با هماهنگی دستگاه های ذی ربط با حضور جوامع محلی برگزار شود تا بتوان بهترین استفاده را از این ظرفیت ها برد.

رستمی ادامه داد: بوم گردی در کنار تعامل با جامعه محلی زمینه حضور طبیعت گردان را با کیفیتی مطلوب در محیط های طبیعی فراهم می کند.

کد مطلب 3825432

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