بوم گردی افزایش حضور گردشگران خارجی را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر،شاپور رستمی ظهر سه شنبه در جلسه سرمایه گذاری گردشگری شهری و روستایی استان فارس، گفت: گردشگری فرهنگی و روستایی از شاخه های مورد اقبال گردشگران داخلی و خارجی است و اماکن اقامتی محلی می توانند با معرفی سبک زندگی و معماری و ارائه غذاهای خوش طعم بومی و محلی نقش مهمی در جذب این نوع گردشگران داشته باشند.

وی ادامه داد: اجرای طرح های گردشگری در روستاها در قالب اقامتگاه های بوم گردی و سایر موارد تا مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد ریال توسط متولیان امر حمایت و اجرایی می شود که در این خصوص باید گزارشات به استانداری ارائه شود.

معاون گردشگری و امور زائرین استاندار فارس در ادامه سخنان خود به نقش اقامتگاه های بوم گردی، گفت: برای توسعه این اماکن، باید جلسه توجیهی و آموزشی اقامتگاه های بوم گردی با هماهنگی دستگاه های ذی ربط با حضور جوامع محلی برگزار شود تا بتوان بهترین استفاده را از این ظرفیت ها برد.

رستمی ادامه داد: بوم گردی در کنار تعامل با جامعه محلی زمینه حضور طبیعت گردان را با کیفیتی مطلوب در محیط های طبیعی فراهم می کند.