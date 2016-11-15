عامل عزت و اقتدار جهان اسلام، در نزدیکی شیعه و سنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه صفوی، در مصاحبه با برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو، با اشاره به برگزاری اولین «همایش بحران های ژئوپولیتیک جهان اسلام» در تهران ادامه داد: به نظر می‌رسد که ریشه بسیاری از اختلاف‌ها ریشه در شناخت‌های اندک و جزئی دارد و درمورد مسائل جهان اسلام نیز ریشه اختلافات موجود به جهل و علم ناقص در مورد موضوعات بر می‌گردد.

وی افزود: در این همایش سعی کرده ایم به این موضوع توجه کنیم به نحوی که اندیشه‌های مختلف در مواجهه با یک موضوع مورد بررسی قرار بگیرد تا از طریق آن بتوانیم به راه‌های کم کردن منازعات دست پیدا کنیم.

مدیرعامل موسسه آینده پژوهی جهان اسلام در بخش دیگر از صحبت‌های خود گفت: بحران جهان اسلام هنوز به مرحله حاد برگشت ناپذیر نرسیده است. این بحران ها باید شناسایی شود، نقطه نظرات مختلف در مورد آن ارائه و سپس به استخراج راهکار بپردازیم.

صفوی با بیان اینکه در دو سال گذشته برای برگزاری این همایش با اتاق‌های فکر دولتی و غیردولتی زیادی در تماس بوده‌ایم، ادامه داد: عزت و اقتدار در جهان اسلام در نزدیکی شیعه و سنی است ولی متاسفانه عامل مداخله گر باعث شده که این وحدت با مشکل روبه رو شود. یکسری از این مشکلات از ناحیه بیرون است ولی در خود جهان اسلام عامل مداخله گری به نام تفکر سلفی اجازه نمی‌دهد که این شکاف برطرف شود و بسیاری از کارشناسانی که در این اجلاس سخنرانی کردند به این موضوع اشاره کردند که نقش عربستان در حال حاضر در جهان اسلام در راستای ایجاد فرافکنی و بحران است.