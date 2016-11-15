۶۰۰ کارت شناسایی سرپرست خانوار برای عشایر استان تهران صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس نصیری اظهار داشت: درحال حاضر۶۰۰ خانوار عشایری که وارد حوزه دشت لار می‌شوند، کارت شناسایی سرپرست خانوار دریافت می کنند که این کارت‌ها میان عشایر توزیع شده است.

وی افزود: تعدادی از کارت‌ها نیز در فصل آتی کوچ در اختیار عشایر قرار خواهد گرفت.

مدیر کل امور عشایر استان تهران با تأکید بر اهمیت صدور کارت‌های شناسایی برای عشایر استان تهران و کلیدی بودن اجرای این طرح گفت: این طرح با همکاری همه دستگاه‌های مسئول از جمله استانداری تهران، اداره امور عشایر و وزارت جهاد کشاورزی اجرایی شده است.

به گفته نصیری، بی تردید صدور این کارت‌ها برای اولین بار درکشور اتفاق افتاده تا عشایری که در یک حوزه استقراری ورود پیدا می‌کنند، دارای شناسنامه وکارت شناسایی باشند.