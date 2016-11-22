پاشازاده: مشکلات مالی راه آهن باید هرچه زودتر حل شود

مهدی پاشازاده سرمربی تیم فوتبال راه آهن در گفتگو با خبرنگار مهر ابتدا در خصوص پیروزی تیمش مقابل تیم مدعی اکسین آن هم در خانه حریف گفت: آقا فیروز آمده بود تا به زعم خودش تیم بحران زده راه آهن را به راحتی ببرد و برود. ولی با عرض شرمندگی ناچار شدم مچ ایشان را در خانه خودش بخوابانم. همانطور که دو هفته قبل مچ آقا مهدی تارتار را در عسلویه خواباندم.

وی افزود: به هرحال داماد و پدر زن را در خانه خودشان مغلوب کردم. با همه احترامی که برای آقا فیروز قائلم باید بگویم که در این بازی مستقیم دست ایشان را خواندم و دو بازیکن کلیدی این تیم را با یک من تو من ساده بستم و کل تیم اکسین را به این ترتیب از کار انداختم.

سرمربی تیم راه آهن خاطر نشان ساخت: یکی از مشکلات و معضلات باشگاه راه آهن همین بلاتکلیفی در مالکیت است. البته در حال حاضر گویا متولی این باشگاه دادستانی است. اما واقعا ما به لحاظ مالی مشکلاتی داریم که بزرگ ترین سد سر راه ما همین مشکلات می باشد.

پاشازاده در خاتمه افزود: در صورت حل شدن مشکلات مالی این باشگاه و تزریق پول به تیم، قطعا شرایط فنی هم با توجه به بالا رفتن انگیزه بازیکنان بهبود پیدا خواهد کرد.