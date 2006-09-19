شش تيم به مرحله نيمه نهايي مسابقات كانوپولو قهرماني كشور راه يافتند

به گزارش خبرگزاري مهر ساسان مقدس مسوول اجرايي اين دوره از مسابقات با اعلام اين مطلب گفت: در چهاردهمين دوره اين رقابتها 14 تيم از 13 استان كشور شركت كردند كه پس از برنامه ريزي صورت گرفته به دو گروه 5 تيمي و يك گروه 4 تيمي تقسيم شدند و سرگروهها نيز از قهرمانان دوره گذشته انتخاب شدند.

وي ادامه داد: در روز نخست اين مسابقات 26 بازي صورت گرفت كه درنهايت تيم هاي مازندران، اصفهان، گيلان، تهران الف، اردبيل و خوزستان به مرحله نيمه پايان راه يافتند.

مقدس خاطرنشان كرد: اين رقابتها امروز نيز ادامه خواهد يافت تا تيم هاي اول تا چهاردهم شركت كننده مشخص شوند.

مسوول اجرايي مسابقات از سطح بالاي اين دوره از رقابتها خبر داد و گفت: بي شك يكي از بهترين دوره مسابقات قهرماني كشور كانوپولو مردان همين دوره است كه هم از نظر كيفي وهم ازنظركمي شاهد رشد فزاينده و چشمگيري بوده ايم و با بهره گيري از نفرات برتر اين دوره در غالب تيم ملي به مصاف حريفان قدرتمند در مسابقات 2007 كره برويم و عنوان سومي آسيا را كه از آن كشورمان است ارتقاء دهيم.

چهاردهمين دوره مسابقات كانوپولوي قهرمان كشور مردان از 27 لغايت 28 شهريور ماه با حضور 14 تيم در درياچه آزادي درحال برگزاري است.