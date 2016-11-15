«متولد ۶۵» بر پرده سینما فلسطین اصفهان نشست

سید مصطفی حسینی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تغییراتی در برنامه فیلمهای سینمای اصفهان از ابتدای هفته جاری اظهار داشت: فیلم متولد ۶۵ به کارگردانی مجید توکلی جایگزین فیلم نیمه شب اتفاق افتاد به کارگردانی تینا پاکروان در سینما فلسطین شده است.
وی افزود: با توجه به استقبال خوب از فیلمهای فروشنده به کارگردانی اصغر فرهادی و سیانور به کارگردانی بهروز شعیبی این فیلمها به ترتیب بر پرده سینما سپاهان (سالن ۱) و سینما ساحل باقی میماند.
یتیمخانه ایران جایگزین فیلم سایه در سالن دوم سینما سپاهان شد
مسئول امور سینمایی حوزه هنری اصفهان تاکید کرد: همچنین فیلم یتیمخانه ایران به کارگردانی ابوالقاسم طالبی نیز جایگزین فیلم سایه در سالن دوم سینما سپاهان شده است.
وی با اشاره به فیلمهای اکران شده در سینماهای استان ابراز دشت: آبنات چوبی به کارگردانی محمدحسین فرحبخش بر پرده سینما یاسمن شاهین شهر رفته است و در سالنهای یک و دو سینمای کاشان نیز فیلمهای سیانور و فروشنده و در سالن یک و دو سینما فرهنگ فولادشهر نیز به ترتیب فیلمهای آس و پاس به کارگردانی آرش معیریان و سیانور اکران شده است.
حسینی با اشاره به اینکه قرار است تا پایان سال سینما ۲۲ بهمن به حوزه هنری واگذار میشود، گفت: بازسازی سینما خانواده برای تبدیل به پردیس ۴ سالنه پیشرفت خوبی داشته است و پس از پایان این بازسازی در بهمنماه سینما ساحل در نوبت بازسازی قرار دارد.
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