نمد تولیدی چهارمحال و بختیاری در مسیر صادرات قرار گرفت

اسماعیل الله دادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره اینکه هم اکنون محصولات نمدی از این استان به کشور های آمریکا و ترکیه صادر شده است، عنوان کرد: در حال حاضر پنج تن نمد از این استان به کشور آمریکا صادر شده است.

وی عنوان کرد: هم اکنون صادرات در این استان افزایش یافته است و صادرات محصولات تولیدی این استان بیشتر به کشور های عراق، قرقیزستان، افغانستان، امارت و ترکمنستان انجام می شود.

مدیر گمرک چهارمحال و بختیاری گفت: شیر خشک تولیدی در چهارمحال و بختیاری یکی از کالای صادراتی این استان به شمار می رود.

وی ادامه داد: محصولات نمدی، لوازم خانگی، موکت، خوراک آبزیان، سیمان و... مهمترین کالاهای صادراتی این استان هستند.