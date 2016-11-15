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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۱۰

مدیر گمرک چهارمحال و بختیاری:

نمد تولیدی چهارمحال و بختیاری در مسیر صادرات قرار گرفت

نمد تولیدی چهارمحال و بختیاری در مسیر صادرات قرار گرفت

شهرکرد- مدیر گمرک چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه نمد تولیدی چهارمحال و بختیاری در مسیر صادرات قرار گرفت، اظهار داشت: هم اکنون نمد تولیدی این استان به دو کشور صادر می شود.

اسماعیل الله دادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره اینکه هم اکنون محصولات نمدی از این استان به کشور های آمریکا و ترکیه صادر شده است، عنوان کرد: در حال حاضر پنج تن نمد از این استان به کشور آمریکا صادر شده است.

وی عنوان کرد: هم اکنون صادرات در این استان افزایش یافته است و صادرات محصولات تولیدی این استان بیشتر به کشور های عراق، قرقیزستان، افغانستان، امارت و ترکمنستان انجام می شود.

 مدیر گمرک چهارمحال و بختیاری گفت: شیر خشک تولیدی در چهارمحال و بختیاری یکی از کالای صادراتی این استان به شمار می رود.

وی ادامه داد: محصولات نمدی، لوازم خانگی، موکت، خوراک آبزیان، سیمان و... مهمترین کالاهای صادراتی این استان هستند.

کد مطلب 3825441

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