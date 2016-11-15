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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۰۴

با حضور مسئولین؛

مدرسه سه کلاسه ظفرآباد لوداب در شهرستان بویراحمد کلنگ زنی شد

مدرسه سه کلاسه ظفرآباد لوداب در شهرستان بویراحمد کلنگ زنی شد

یاسوج- پروژه مدرسه متوسطه اول ظفرآباد بخش لوداب در شهرستان بویراحمد کلنگ‌زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه ظهر سه شنبه و با حضور مسئولان استانی کلنگ زنی شد.

مدیر کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در این مراسم گفت: این مدرسه سه کلاسه در زمینی به مساحت ۴۰۰ متر مربع در روستای ظفر آباد چین احداث می شود.

هادی زارع پور تصریح کرد: برای ساخت این فضای آموزشی پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار نیاز است.

وی بیان داشت: از این میزان اعتبار سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از سوی بانک ملی پرداخت می شود.

زارع پور افزود: در این استان تاکنون بیش از یکهزار و ۶۰ کلاس درس با مشارکت بنیاد برکت، خیرین، ادارات و بانکها ساخته شده است.

کد مطلب 3825443

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