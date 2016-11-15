به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نشر مرکز، مراسم امضای کتاب با حضور نویسندگان و مترجمان کشور همزمان با ایام هفته کتاب و روز کتابفروشی‌ها روز پنجشنبه ۲۷ آبان در کتابفروشی نشر مرکز برگزار می شود.

طبق برنامه اعلام شده، از ساعت ۱۰ تا ۱۲، بابک احمدی، فریبا وفی و محبوبه موسوی در این کتابفروشی حاضر بوده و کتاب های خود را برای مخاطبان امضا می کنند. ساعت ۱۴ تا ۱۶ هم به حضور فرزانه طاهری، علی صلح جو، زهره شعبانی و میلاد زکریا اختصاص دارد.

حسن افشار، رویا ولی یاری، سروش چیت ساز و لیلی گلستان هم نویسندگان و مترجمانی هستند که از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در کتابفروشی مرکز حضور خواهند داشت. آخرین گروه از مولفان و مترجمان هم از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در این کتابفروشی حضور خواهند داشت که اسامی شان عبارت است از: مریم جهانی، عباس مخبر، احد علیقلیان و مصطفی مستور.

این برنامه از ساعت ۱۰ تا ۲۰ روز پنجشنبه ۲۷ آبان در کتابفروشی نشر مرکز واقع در خیابان فاطمی، روبروی هتل لاله، خیابان باباطاهر برگزار می‌شود.