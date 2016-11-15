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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۰۵

در کتابفروشی نشر مرکز؛

تعدادی از نویسندگان و مترجمان با مخاطبانشان دیدار می‌کنند

تعدادی از نویسندگان و مترجمان با مخاطبانشان دیدار می‌کنند

همزمان با روز کتابفروشی‌ها، تعدادی از نویسندگان و مترجمان کشور روز پنجشنبه ۲۷ آبان در کتابفروشی نشر مرکز با مخاطبانشان دیدار می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نشر مرکز، مراسم امضای کتاب با حضور نویسندگان و مترجمان کشور همزمان با ایام هفته کتاب و روز کتابفروشی‌ها روز پنجشنبه ۲۷ آبان در کتابفروشی نشر مرکز برگزار می شود.

طبق برنامه اعلام شده، از ساعت ۱۰ تا ۱۲، بابک احمدی، فریبا وفی و محبوبه موسوی در این کتابفروشی حاضر بوده و کتاب های خود را برای مخاطبان امضا می کنند. ساعت ۱۴ تا ۱۶ هم به حضور فرزانه طاهری، علی صلح جو، زهره شعبانی و میلاد زکریا اختصاص دارد.

حسن افشار، رویا ولی یاری، سروش چیت ساز و لیلی گلستان هم نویسندگان و مترجمانی هستند که از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در کتابفروشی مرکز حضور خواهند داشت. آخرین گروه از مولفان و مترجمان هم از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در این کتابفروشی حضور خواهند داشت که اسامی شان عبارت است از: مریم جهانی، عباس مخبر، احد علیقلیان و مصطفی مستور.

این برنامه از ساعت ۱۰ تا ۲۰ روز پنجشنبه ۲۷ آبان در کتابفروشی نشر مرکز واقع در خیابان فاطمی، روبروی هتل لاله، خیابان باباطاهر برگزار می‌شود.

کد مطلب 3825447

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