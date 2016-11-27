نگذاریم دوبله بیش از این از چارچوب خارج شود/ حرفه پرطرفدار و سخت

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر نظامی و شهراد بانکی از دوبلورهای انیمیشن «ناسور» که این روزها در سینماهای کشور روی پرده است معتقد هستند تا زمانیکه همه تولیداتی که نیاز به دوبله دارد از مجرای انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم سینمای ایران عبور نکنند، کارهای بی کیفیت ارائه خواهد شد.

ناصر نظامی هنرمند پیشکسوت و یکی از دوبلورهای انیمیشن سینمایی «ناسور» ساخته کیانوش دالوند درباره وضعیت دوبله در کشورمان به خبرنگار مهر گفت: از نظر اقتصادی تنها می‌توانم بگویم روزگارمان در حدی می گذرد که آبرومند زندگی کنیم. البته عده ای از طریق رابطه وارد این حرفه شده‌اند و مجرای ورودشان انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم سینمای ایران نبوده که شاید وضع آنها خوب باشد.

این دوبلور پیشکسوت با انتقاد از نبود نظارت بر وضعیت دوبله بیان کرد: باید کیفیت کار و صدای کسانی که می‌خواهند وارد این عرصه شوند سنجیده شود البته عده ای نیز وارد این عرصه شدند و در میانه راه دیدند کار مشکلی است و رفتند. ضمن اینکه باید بگویم یک زمانی در جام جم برای گرفتن وقت ضبط در استودیوها دعوا بود اما الان فیلمی برای دوبله نیست و در نهایت ۲ فیلم و سریال کره ای و ژاپنی دوبله می شود که بگویند اینجا تعطیل نیست.

وی ادامه داد: دوبله حرفه پر طرفداری است اما ما در نهایت ۱۳۰ نفر داریم که می توانند خوب و درست حرف بزنند در صورتیکه حتی در خود انجمن حدود ۲۰۰ عضو داریم.

شهراد بانکی یکی دیگر از دوبلورهای فیلم سینمایی «ناسور» نیز درباره وضعیت دوبله در شرایط امروز به خبرنگار مهر گفت: یک عده می گویند یک دوره ای، دوره طلایی دوبله بود. من حرفم این است که همه آن کسانی که در آن دوره طلایی حضور داشتند به جز عده ای که فوت کردند باقی در قید حیات هستند مانند استاد نظامی که من شاگرد ایشان بودم پس چرا از ظرفیت این عزیزان استفاده نمی‌شود. هنوز هم فیلم خوبی باشد یا اصلا سفارشی باشد از دوبله خوب بی بهره نیستیم ولی موضوع این است که سفارشی وجود ندارد.

وی ادامه داد: متاسفانه در دهه ۸۰ کارها از دست انجمن ما که زیرمجموعه خانه سینما و تنها صنف رسمی ثبت شده در این زمینه هستیم در آمد و کارها پراکنده شد و از آن زمان همه چیز به هم ریخت. الان همه دنبال این هستند کار را برای دوبله به جایی ارائه بدهند که ارزان تر تمام شود یا حتی کارها مجانی بشود که به همین منظور از کارآموزها استفاده می کنند. عده ای هم دنبال سود در این عرصه هستند.

بانکی برای رفع مشکلات فعلی در عرصه دوبله در ایران اینگونه پیشنهاد داد: هنوز هم اگر دوبله متمرکز شود می توان روی کیفیت کارها نظارت کرد. الان به ما در انجمن می گویند چرا بخش آموزش تعطیل است پاسخ من این است که اگر استعدادها را آموزش بدهیم وقتی کاری ارجاع نمی شود این استعدادها هدر می رود. وقتی یک فیلم می رود در یک موسسه ای که مشخص نیست کیفیتش چگونه است دوبله می شود و تلویزیون آن را پخش می کند یا وارد شبکه نمایش خانگی می شود در واقع دیگر کار از نظام خود خارج می شود.

نظامی نیز در این باره گفت: باید جلوی این کار که هر کس می تواند وارد عرصه دوبله شود بدون اینکه از طرف انجمن تایید شود، گرفته شود. الان بدون توجه به مولفه های اساسی دوبله آثار را دوبله و عرضه می‌کنند که از نظر ما اینها غیر قانونی است. ما یک قانون داریم که می گوید انجمن و ۵ استودیو برای دوبله مجاز هستند، اما الان چه اتفاقی می افتد؟ هر کس در خانه اش دوبله می کند و پخش هم می گیرد. نکته تاسف برانگیز این است که از خط قرمزها هم عبور می کنند مثلا ما هرگز از کلمه «زکی» در دوبله استفاده نمی کنیم حالا انیمیشن هایی را که بیرون می آیند، ببینید.

نظامی همچنین درباره دوبله فیلم انیمیشن «ناسور» و کیفیت آن نیز گفت: مدیریت دوبلاژ این فیلم را آقای آشتیانی پور به عهده داشتند و چون کارشان خوب است معمولا کارهای خوب هم به او ارجاع می‌شود. در واقع دوبله خوب را می توان به حساب مدیر دوبلاژ هم گذاشت چون باید حرف مدیر دوبلاژ را همه دوبلورها قبول کنند.