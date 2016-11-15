اتحادیه فوتبال باشگاه ها مشاور امین وزارت و فدراسیون باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی فر در دیدار با اتحادیه مدیران باشگاه های فوتبال گفت: اتحادیه باید به عنوان یک مشاور امین و مطلع در کنار وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال باشد تا بتوانیم با هم فکری و هم افزایی باشگاه های کشور را درآمدزا کنیم

وزیر ورزش و جوانان گفت: اتحادیه مدیران باشگاه های فوتبال باید به عنوان یک مشاور امین و مطلع در کنار وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال باشد تا بتوانیم با هم فکری و هم افزایی باشگاه های کشور را درآمدزا کنیمبه گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانی فر صبح امروز سه شنبه در دفترش با اعضای اتحادیه مدیران باشگاه های فوتبال کشور دیدار کرد.

وزیر ورزش و جوانان در این دیدار پس از شنیدن نظرهای اعضای این اتحادیه گفت: در موضوع ساماندهی باشگاه های فوتبال و باشگاه داری، اتحادیه می تواند با مشاوره ها، طرح ها و ایده های خود به مدیریت ورزش کشور کمک کند. من مصمم هستم در جهت ساختارسازی عرصه ورزش از این ظرفیت بزرگ استفاده کنم.

سلطانی فر تصریح کرد: مهمترین موضوع در حوزه ورزش، اقتصاد ورزش است که ظرفیت بزرگی در اشتغال زایی هم دارد و عدد و رقم آن هم خیلی باید بالاتر از این چیزی باشد که درحال حاضر هست.

وی با اشاره به مدل های درآمدزایی باشگاه های مطرح دنیا تصریح کرد: ظرفیت درآمد زایی در کشور ما وجود دارد و مدل های، منطقی و شناخته شده ای نیز برای آن وجود دارد. زمان آن رسیده است که همه این موضوعات قانون مند شوند تا باشگاه های ما درآمدزا شوند.

سلطانی فر در ادادمه عنوان کرد: اقتصاد فرهنگ، هنر و ورزش در کشور مغفول مانده و تا زمانی هم که به این حوزه توجه ویژه نشود، استعدادهای ما آنچنان که باید و شاید شناسایی نمی شوند و ورزش توسعه همه جانبه نخواهد کرد.

وی با اشاره به پیشرفت والیبال ایران در چند سال اخیر آن را حاصل 15 سال برنامه ریزی خوب و اقتصادی دانست و افزود: یکی از برنامه های اصلی من در این وزارتخانه این است که موضوع اقتصاد ورزشی را در این دوره به طور جدی دنبال کنم و در قالب طرح یا لایحه به دنبال قانون مند کردن آن هستم.

وزیر ورزش و جوانان افزود: دوران هشت سال دفاع مقدس اوج قدرت نظامی و موضوع برجام اوج قدرت سیاسی کشور بود و زمان آن رسیده است که قدرت اقتصادی ایران که یکی از بخش های مهم آن اقتصاد ورزشی است را به دنیا نشان دهیم.

سلطانی فر همچنین موضوع مدیریت ورزشی را نیز یکی دیگر از بخش های مهم این حوزه دانست و گفت: در بخش ورزش باید از ظرفیت ورزشی ها استفاده کنیم ولی مدیریت یک علم جداگانه است که در بزرگترین و بهترین دانشگاه های جهان تدریس می شود و یک تخصص است.

وی از اعضای اتحادیه فوتبال کشور خواست تا طرح نظام جامع باشگاه داری را پیگیری کنند و افزود: اتحادیه فوتبال باید به عنوان یک مشاور امین و مطلع در کنار وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال باشد تا بتوانیم با هم فکری و هم افزایی باشگاه های کشور را درآمدزا کنیم. ما بزرگترین دربی آسیا را در فوتبال داریم و باید از این حجم شور و نشاطی که در فوتبال وجود دارد، به خوبی استفاده کنیم.

وزیر ورزش و جوانان در خصوص فرهنگ ورزش نیز تصریح کرد: ما برای این ورزش می کنیم که محیط های جامعه پاک شود، بنابراین باید به سمتی حرکت کنیم تا محیط های ورزشی ما در وهله اول پاک باشند.

سلطانی فر با تاکید بر اقتصاد مقاومتی که مدنظر مقام معظم رهبری است، افزود: اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبری، استفاده از تمام ظرفیت های کشور است که در این راستا ورزش یکی از بزرگترین ظرفیت ها برای کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است. از همه دلسوختگان ورزش می خواهم برای استقلال اقتصادی و درآمدزایی در ورزش به ما کمک کنند.

وزیر ورزش و جوانان در پایان گفت: اوج هنر یک مدیر علاوه بر استفاده از ظرفیت خود، استفاده از ظرفیت سایر افراد و ارگان های مرتبط با مدیریت آن بخش است. من امیدوارم بتوانم از ظرفیت های بزرگ ورزش کشور در جهت رسیدن به اهداف وزارتخانه ورزش و جوانان استفاده کنم.

در این نشست اعضای اتحادیه فوتبال کشور در خصوص، مدیریت فوتبال کشور، راه های اداره اقتصادی باشگاه های فوتبال، مشکلات اداری باشگاه ها، ساختار اتحادیه فوتبال، طرح نظام جامع باشگاه داری، موضوعات اقتصادی، اشتغال در ورزش و مسائل فرهنگی در فوتبال با وزیر ورزش و جوانان گفت و گو کردند.