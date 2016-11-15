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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۰۸

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

محدودیت‌های ترافیکی اربعین در محورهای مواصلاتی لرستان اعلام شد

محدودیت‌های ترافیکی اربعین در محورهای مواصلاتی لرستان اعلام شد

خرم آباد - رئیس پلیس راه لرستان از محدودیت های ترافیکی در محور های مواصلاتی این استان به مدت ۱۱ روز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،  سرهنگ مرتضی چغلوند ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ساعت هفت صبح امروز سه شنبه ۲۵ آبان ماه امسال تردد همه تانکر ها و کشنده های عراقی در سطح همه محور های مواصلاتی لرستان ممنوع است.

وی در ادامه افزود: همچنین در محور پلدختر - اسلام آباد و پلدختر - اندیمشک و بالعکس، تردد همه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای مواد سوختی و فاسد شدنی نیز ممنوع است.

رئیس پلیس راه لرستان همچنین گفت: با توجه به ازدحام جمعیت در مرز مهران، تردد همه خودروهای سبک و سنگین به استثنای ساکنان محلی از حوزه لرستان به سمت دره شهر و ایلام ممنوع است.

سرهنگ چغلوند محور جایگزین در این زمینه را خرم آباد - آزاد راه اندیمشک اعلام کرد.

کد مطلب 3825454

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