به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی چغلوند ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ساعت هفت صبح امروز سه شنبه ۲۵ آبان ماه امسال تردد همه تانکر ها و کشنده های عراقی در سطح همه محور های مواصلاتی لرستان ممنوع است.

وی در ادامه افزود: همچنین در محور پلدختر - اسلام آباد و پلدختر - اندیمشک و بالعکس، تردد همه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای مواد سوختی و فاسد شدنی نیز ممنوع است.

رئیس پلیس راه لرستان همچنین گفت: با توجه به ازدحام جمعیت در مرز مهران، تردد همه خودروهای سبک و سنگین به استثنای ساکنان محلی از حوزه لرستان به سمت دره شهر و ایلام ممنوع است.

سرهنگ چغلوند محور جایگزین در این زمینه را خرم آباد - آزاد راه اندیمشک اعلام کرد.